غوارديولا: مستوى تشيلسي يصعب مهمة منافسيه

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

عبر بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته بالخيارات الهجومية المتاحة تحت تصرفه، حيث سيعود الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لهجوم الفريق بعد الإيقاف.

وسجل كليتشي إيهاناتشو الهدف السادس له هذا الموسم في المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة على حساب هال سيتي، يوم الاثنين الماضي، ومن المنتظر أن يعود كذلك أغويرو هداف الفريق في المباراة القادمة أمام ليفربول ليلة رأس السنة الجديدة.

وكذلك سينضم للفريق المهاجم البرازيلي غابريل غيسوس، الذي سيبدأ مسيرته مع السيتي في يناير/كانون الثاني قادما من بالميراس، وهو ما سيجعل ثلاثة مهاجمين من الدرجة الأولى تحت تصرف بيب غوارديولا.

وعبر المدرب الكتالوني عن سعادته بما قدمه إيهاناتشو أمام هال سيتي، مشيرا في الوقت نفسه إلى سعادته بالخيارات الهجومية المتاحة لديه.

وقال غوارديولا لموقع النادي: “بالطبع كنا نحتاج للهدف الذي سجله إيهاناتشو، إنه لم يشارك من البداية ولكن كان لديه هذه الموهبة، هذه الإمكانيات، ومع عودة أغويرو، لا يمكننا أن ننسى أننا قد لعبنا 7 مباريات من دونه هذا الموسم في جميع البطولات.. سيأتي غابريل غيسوس وبذلك سيصبح لدينا 3 خيارات هجومية، وبالطبع هذا مهم للغاية في كرة القدم”.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب بعد الفوز على هال سيتي، ليصبح على بعد سبع نقاط من تشيلسي، المتصدر، ونقطة واحدة عن منافسه المقبل ليفربول.

واعترف غوارديولا بأن مستوى فريق تشيلسي الحالي يصعب من مهمة الفريق في الفوز باللقب، لكنه أشار إلى أن هناك الكثير من المحطات حتى نهاية الموسم.

وعن هذا قال المدرب الكتالوني: “نعم، في بعض الأحيان تلعب في وقت متأخر، لكن هذا الأمر لا يهم بالنسبة لفريق حقق الفوز في 12 مباراة متتالية، كانت مثل المباراة النهائية بالنسبة لنا إذا ما قررنا التواجد في المنافسة حتى نهاية الموسم”.

وتابع: “الموسم لا يزال طويلا، يتبقى مباراة واحدة على نهاية الدور الأول، ثم نبدأ بعدها الدور الثاني، سيكون هناك الكثير من الأحداث، عندما كان ليفربول قريبا من المنافسة على اللقب قبل سنوات كان يلعب مباراة واحدة أسبوعيا، وكذلك ليستر سيتي في الموسم الماضي، وهو ما يحدث مع تشيلسي وليفربول هذا الموسم، نحن نلعب سبع مباريات أكثر منهم، وفي منافسات مهمة كدوري أبطال أوروبا”.