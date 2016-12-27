تشيلسي يفاوض نجم كوت ديفوار الشاب

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

رغم أن تشيلسي حقق انتصاره رقم 12 على التوالي في البريميرليغ ويتصدر المسابقة بفارق ست نقاط عن ليفربول أقرب منافسيه في الصدارة، إلا أنه يسعى لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق، الأحد المقبل، وتستمر لمدة شهر.

وفاز البلوز بثلاثية نظيفة على بورنموث، يوم الإثنين، ليحقق انتصاره 12 على التوالي وهو رقم قياسي للفريق ويعزز صدارته لجدول الترتيب بفارق ست نقاط أمام أقرب منافسيه.

ولم يتوقع الكثيرون أن تسود تلك السعادة ملعب ستامفورد بريدج في عطلات عيد الميلاد، عندما كان تشيلسي متأخرا بثلاثية نظيفة أمام آرسنال بعد الشوط الأول في الدوري باستاد الإمارات في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي وربما بدأت الجماهير تشكك في قدرة الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد، على الفوز باللقب الذي حققه جوزيه مورينيو في 2015.

ويعاني تشيلسي من تشكيلة محدودة لا يمكن الاختيار بينها ولا تملك العمق عكس مانشستر يونايتد على سبيل المثال، لذلك يسعى كونتي للتعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط أتلانتا الإيطالي مقابل 25 مليون يورو.

وذكرت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية أن النادي اللندني يسعى خلف اللاعب الإيفواري الذي يبلغ عمره 20 عاما وسجل 6 أهداف مع فريقه ليصبح أصغر لاعب يصل إلى هذا الرقم في البطولات المحلية الخمس الكبرى في أوروبا هذا الموسم.

وبالطبع لن يدخل كيسي تشكيلة كونتي سريعًا لكن سيتم دفعه بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، خاصة وأنه ما زال في العشرين من عمره.