لماذا يتعرض مورينيو للانتقادات رغم الانتصارات؟

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

لا يهتم البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي بنتائج منافسيه في البريميرليغ ويهتم بنتائج فريقه فقط خاصة بعد فوزه الرابع على التوالي في المسابقة.

وكان يونايتد قد تساوى مع توتنهام صاحب المركز الخامس في رصيد النقاط عقب فوزه بنتيجة 3-1 على سندرلاند في (البوكسينغ داي) ولكن آرسنال والمتصدر تشيلسي تمكنا من تحقيق الفوز أيضًا في الوقت نفسه وكذلك ليفربول فاز يوم الثلاثاء 4-1 على ستوك سيتي قبل أن يلعب توتنهام على أرض ساوثامبتون في ختام الجولة الثامنة عشر، يوم الأربعاء.

وتغلب مانشستر سيتي بدوره على هال سيتي ليحافظ بذلك على فارق النقاط الست بينه وبين جاره يونايتد، ولكن التركيز داخل يونايتد الآن منصب على مواجهة ميدلسبره التي ستقام يوم رأس السنة، حيث سيكون أمام الفريق فرصة لمواصلة الانتصارات والوصول إلى الفوز الخامس على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو لموقع النادي على الإنترنت: “بكل صدق، أنا لست منشغلًا، بنتائج المنافسين وكل ما يشغلني هو الطريقة التي نلعب بها، والنتائج التي نحققها، وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط. بالطبع، كل مباراة بالنسبة لنا تعتبر صعبة للغاية. لا توجد مباريات سهلة ولكننا نلعب بصورة جيدة وأصبحنا أكثر ثقة”.

وفيما يتعلق بالفرق الأخرى التي تسبق يونايتد في جدول ترتيب الدوري، أضاف المدير الفني قائلًا: “ليكن ما يكن.. على سبيل المثال، في الأسبوع الماضي جمعت مواجهة بين مانشستر سيتي وآرسنال واضطر أحد الفريقين لخسارة نقاط. المزيد من هذه المباريات سوف تقام وسوف تخسر فرق أخرى نقاطًا.. سنرى ما سيحدث”.

ورغم انتصار يونايتد في المباراة الرابعة على التوالي إلا أنه ما زال في المركز السادس خلف تشيلسي المتصدر وكذلك أندية ليفربول وسيتي وارسنال وتوتنهام ولم يتقدم إلا مركزًا للأمام وهذا ما أشعر جماهير الفريق بالإحباط.