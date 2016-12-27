ليفربول يحوّل تأخره أمام ستوك سيتي إلى فوز كبير في الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن – إرم نيوز

حوّل ليفربول تأخره بهدف أمام ضيفه ستوك سيتي إلى فوز كبير بنتيجة 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم ستوك سيتي بهدف سجله جوناثان ولترز في الدقيقة 12 وتعادل آدم لالانا في الدقيقة 35 قبل أن يضيف ربوبرتو فيرمينو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول 2 / 1.

وفي الشوط الثاني سجل ليفربول هدفين، الأول عن طريق جيانيللي إمبولا لاعب ستوك، الذي سجله بالخطأ في مرماه في الدقيقة 59 وأضاف دانيل ستوريدج الهدف الثاني في الدقيقة 70.

ورفع ليفربول رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط عن تشيلسي، المتصدر، فيما توقف رصيد ستوك سيتي عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.

يُشار إلى أن هذا الفوز هو الثالث على التوالي للفريق والثاني عشر له هذا الموسم مقابل التعادل في أربع مباريات والخسارة في مباراتين.

فيما تعد هذه الخسارة هي الأولى لستوك سيتي بعد التعادل في المباراتين السابقتين، والسابعة له هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في ست.

ويلتقي ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي يوم السبت المقبل في الجولة التاسعة عشر، فيما يلعب ستوك سيتي مع مضيفه تشيلسي في ذات اليوم ونفس الجولة.