مختاريان عن هدفه في سندرلاند: هو الأفضل في مسيرتي

المصدر: متابعات - إرم نيوز

علّق الدولي الأرميني هينريك مختاريان، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على هدفه الرائع الذي سجله بكعب قدمه على الطائر، في شباك سندرلاند، أمس الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

واختتم مختاريان أهداف مانشستر يونايتد الثلاثة في المباراة التي انتهت 3-1 ليصل المانيو إلى النقطة 33.

Woah Mkhitaryan,

Henrikh Mkhitaryan,

He’s out midfield Armenian. pic.twitter.com/j33bgyvPWm — UtdWay (@UtdWay) December 26, 2016

وقال مختاريان تعليقًا على الهدف في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل”: “لدي شعور عظيم، لقد كان هذا جزءًا من سحر الكريسماس، إنه أفضل هدف سجلته على الإطلاق”.

وأضاف: “كنت متحمسا للغاية، أول شيء فعلته هو النظر إلى الحكم المساعد، وعندما وجدته لا يرفع راية التسلل بدأت الاحتفال فورا”.

وشرح مختاريان طريقة تسجيله الهدف قائلا: “أعتقدت أن الكرة ستكون أمامي، ولكنني وجدت أنني أمامها، وبما أن الكرة كانت خلفي فإن الشيء الوحيد القادر على فعله هو تسديدها بكعبي”.

وأتم: “فعلت ذلك ونجحت”.