مختاريان عن هدفه في سندرلاند: هو الأفضل في مسيرتي

مختاريان عن هدفه في سندرلاند: هو الأفضل في مسيرتي
المصدر: متابعات - إرم نيوز

علّق الدولي الأرميني هينريك مختاريان، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على هدفه الرائع الذي سجله بكعب قدمه على الطائر، في شباك سندرلاند، أمس الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

واختتم مختاريان أهداف مانشستر يونايتد الثلاثة في المباراة التي انتهت 3-1 ليصل المانيو إلى النقطة 33.

وقال مختاريان تعليقًا على الهدف في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل”: “لدي شعور عظيم، لقد كان هذا جزءًا من سحر الكريسماس، إنه أفضل هدف سجلته على الإطلاق”.

وأضاف: “كنت متحمسا للغاية، أول شيء فعلته هو النظر إلى الحكم المساعد، وعندما وجدته لا يرفع راية التسلل بدأت الاحتفال فورا”.

وشرح مختاريان طريقة تسجيله الهدف قائلا: “أعتقدت أن الكرة ستكون أمامي، ولكنني وجدت أنني  أمامها، وبما أن الكرة كانت خلفي فإن الشيء الوحيد القادر على فعله هو تسديدها بكعبي”.

وأتم: “فعلت ذلك ونجحت”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً