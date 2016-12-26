مانشستر سيتي يستعيد المركز الثاني في الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

سجل يايا توريه ركلة جزاء وأحرز كيليتشي إهيناتشو هدفًا في فوز مانشستر سيتي 3/0 على مضيفه هال سيتي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين.

وصمد هال سيتي لأكثر من ساعة أمام مانشستر سيتي ولكنه انهار بعدما تعرض رحيم سترلينغ لتدخل من جانب أندرو روبرتسون داخل المنطقة في الدقيقة 72 ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجلها توريه.

وبعدها بـ 6 دقائق اشترك كيفن دي بروين – الذي سدد كرة اصطدمت بإطار المرمى – وديفيد سيلفا في صناعة فرصة سهلة لإهيناتشو الذي سجل هدفًا من مدى قريب.

وسجل كورتيس ديفيز هدفًا عن طريق الخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع في ختام 20 دقيقة هزيلة لهال سيتي الذي لم يفز بأي مباراة في الدوري منذ تغلبه على ساوثهامبتون في السادس من نوفمبر الماضي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق المدرب بيب غوارديولا إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط خلف تشيلسي المتصدر.

وسيحل مانشستر سيتي ضيفًا على ليفربول الساعي للمنافسة على اللقب عشية العام الجديد بينما يستضيف هال سيتي منافسه إيفرتون يوم الجمعة.