صفقة الموسم بين ريال مدريد وتشيلسي

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لا يمانع على الإطلاق في الاستغناء عن حارسه الأساسي تيبو كورتوا مقابل الحصول على خدمات لاعب الوسط الكولومبي جيمس رودريغيز من ريال مدريد نهاية الموسم الحالي وليس في فترة الانتقالات الشتوية.

واستبعد البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال رودريغيز رحيل هداف كأس العالم 2014 في البرازيل رحيله عن مدريد في يناير المقبل مفضّلًا الرحيل في نهاية الموسم وهو ما عرضه النادي اللندني بالفعل.

وقالت صحيفة “أس” الإسبانية إن رودريغيز يريد الرحيل في يناير عكس رغبة مدير أعماله نظرًا لعدم مشاركته بالشكل الكافي في تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان.

ويملك لاعب الوسط البالغ عمره 25 عامًا عقدًا مستمرًا مع ريال مدريد حتى عام 2020 وخاض 8 مباريات فقط حتى الآن في الليغا.

ويتوافق ما ذكرته الصحيفة الإسبانية مع ما قاله الحارس الدولي البلجيكي الأسبوع الماضي بشأن عودته لليغا.

وذكرت صحيفة “ماركا” أن حارس أتلتيكو مدريد السابق قال لأصدقائه وعائلته إنه سينتقل للنادي الملكي الصيف المقبل.

وسعى ريال مدريد خلال العامين الماضيين للتعاقد مع ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، لكن يبدو أن إدارة النادي الملكي تخلت عن سعيها خلف الدولي الإسباني بمطاردة كورتوا المتشوق للعودة للعاصمة مدريد.