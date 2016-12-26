هدف مذهل لمخيتريان مع مانشستر يونايتد (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

خطف لاعب الوسط الأرميني هنريك مخيتريان الأضواء خلال مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام سندرلاند في الجولة الـ18 للدوري الإنجليزي، بتسجيله هدفًا رائعًا بعد نزوله بديلًا، ليساهم في فوز “الشياطين الحمر” بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واستقبل مخيتريان عرضية متقنة من السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ليسددها بكعب القدم بطريقة خلفية، أثارت الكثير من الإعجاب، رغم أنه كان في موقف التسلل لحظة تمرير الكرة.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه الرابع على التوالي لأول مرة هذا الموسم بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بفضل هدفين آخرين سجلهما إبراهيموفيتش وداني بليند، ليواصل احتلال المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة.