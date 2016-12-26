تشيلسي يبتعد في الصدارة وآرسنال يواصل المطاردة

المصدر: لندن - إرم نيوز

حقق فريق تشيلسي فوزه الثاني عشر على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتغلب على ضيفه بورنموث 3/0 اليوم الاثنين في المرحلة الثامنة عشر من المسابقة ضمن مباريات “بوكسينغ داي” وهو عطلة رسمية في بريطانيا.

وعزز تشيلسي موقعه في الصدارة برصيد 46 نقطة وتجمد رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي باقي المباريات فاز آرسنال بصعوبة على ضيفه وست بروميتش ألبيون 1/0 وفاز مانشستر يونايتد على ضيفه سندرلاند 3/1 وإيفرتون على مضيفه ليستر سيتي 2/0 وويستهام يونايتد على مضيفه سوانزي سيتي 4/1 وفاز بيرنلي على ضيفه ميدلسبره 1/0 وتعادل واتفورد مع ضيفه كريستال بالاس 1/1.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج أنهى تشيلسي الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف حمل توقيع الإسباني بيدرو رودريغيز في الدقيقة 24.

وبعد مرور 4 دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف البلجيكي إدين هازارد الهدف الثاني من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة سجل بيدرو الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

ومنذ الهزيمة 3/0 على ملعب آرسنال في 24 سبتمبر الماضي بات تشيلسي بمثابة كتلة خرسانية لا يمكن اختراقها حيث لم يتعرض الفريق لأي هزيمة منذ ذلك الحين.

وحافظ تشيلسي على نظافة شباكه في 9 مباريات قبل أن تهتز شباكه مرتين فقط خلال تلك المرحلة، وهي إشارة على تكيّف اللاعبين مع طريقة لعب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي 3/4/3.

وجاءت أول فرصة حقيقية في المباراة بعد مرور ربع ساعة عبر تسديدة صاروخية من إدين هازارد ولكن أرتور بوروك حارس بورنموث أمسك الكرة بثبات.

وسنحت فرصة جديدة لتشيلسي في الدقيقة 20 بعد مجهود رائع من الإسباني بيدرو رودريغيز قبل أن يسدد كرة قوية مرت مباشرة بجوار القائم.

وتمكن بيدرو من افتتاح التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 24 بعدما تلقى تمريرة ذكية من مواطنه سيسك فابريغاس داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة عالية (لوب) في شباك بوروك.

وكاد بورنموث أن يدرك التعادل في الدقيقة 31 عن طريق جاك ويلشير ولكن تيبوا كورتوا حارس تشيلسي تصدى له بثبات.

وكان فابريغاس قريبًا جدًا من تسجيل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 35 عبر ضربة حرة مباشرة ولكن الكرة مرت فوق المرمى مباشرة.

ورد بورنموث بهجمة جديدة قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول عن طريق ويلشير ولكن دفاع تشيلسي نجح في التعامل مع الموقف بصلابة.

وبعد مرور 4 دقائق من بداية الشوط الثاني حصل هازارد على ضربة جزاء نتيجة عرقلته من جانب سيمون فرانسيس، ليحرز منها نجم منتخب بلجيكا الهدف الثاني لتشيلسي.

وكان بمقدور البرازيلي ويليان تسجيل الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 53 إثر هجمة مرتدة سريعة انتهت عند ويليان داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية زاحفة ولكن حارس بورنموث تصدى له ببراعة.

وتسيد تشيلسي المباراة تمامًا ولكن لاعبيه أهدروا الكثير من الفرص المحققة.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة انطلق بيدرو بهجمة ماراثونية قبل أن يسدد كرة قوية ارتطمت بجسد أحد مدافعي الفريق الضيف وسكنت الشباك.