جماهير ليستر سيتي تحتج بطريقتها الخاصة على إيقاف فاردي

المصدر: متابعات - إرم نيوز

تعتزم جماهير ليستر سيتي مساندة نجمها جيمي فاردي على طريقتها الخاصة، خلال المباراة التي تجمع بين حامل لقب النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وإيفرتون، المحدد لها، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر المسابقة، بارتداء أقنعة تحمل صورة فاردي، هداف الثعالب، كإحدى صور الاحتجاج على رفض الاتحاد الإنجليزي الاستئناف الذي تقدم به ليستر ضد إيقاف اللاعب لمدة 3 مباريات.

Rojo 2 footed challenge = “Shouldn’t be on the pitch. Red card all day long” Vardy 2 footed challenge = “Ludicrous red. Only a yellow” pic.twitter.com/YoEnbIalrF — Jugesh Mehta (@JugeshMUFC) December 17, 2016

وكان فاردي تعرض للطرد في الدقيقة 28 خلال لقاء فريقه أمام ستوك سيتي في الجولة الـ17، والذي انتهى بالتعادل 2- 2 بعد تدخله القوي مع اللاعب السنغالي مامي بيرام ضيوف وتلقى البطاقة الحمراء على إثرها، ثم عوقب فاردي بالإيقاف لمدة ثلاث مباريات، وهي الفترة المعروفة في إنجلترا باسم “البوكسينغ داي” حيث تخوض الفرق 3 مباريات متتالية خلال 13 يوماً.