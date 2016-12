جماهير ليستر سيتي تحتج بطريقتها الخاصة على إيقاف فاردي

تعتزم جماهير ليستر سيتي مساندة نجمها جيمي فاردي على طريقتها الخاصة، خلال المباراة التي تجمع بين حامل لقب النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وإيفرتون، المحدد لها، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر المسابقة، بارتداء أقنعة تحمل صورة فاردي، هداف الثعالب، كإحدى صور الاحتجاج على رفض الاتحاد الإنجليزي الاستئناف الذي تقدم به ليستر ضد إيقاف اللاعب لمدة 3 مباريات.

