البريميرليغ يفتقد 26 لاعبًا أفريقيًا دفعة واحدة

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

أعلنت معظم المنتخبات الأفريقية قائمة أولية لمنتخباتها المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق في الغابون الشهر المقبل، وسيغيب على إثر ذلك العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز طيلة شهر عن المباريات للانشغال مع منتخباتهم.

معظم المنتخبات أعلنت قوائم أولية تضم 30 لاعبا وليس قوائم نهائية بها 23 لاعبا، لكن لاعبي البريميرليغ من غير المحتمل غيابهم عن القوائم النهائية.

ولم يعلن أليو سيسي، المدير الفني للسنغال، بعد قائمته لكنه قال إنها لن تخرج عن المعتاد، ما يعني أن بابيس ميسون دجيلوبودغي، مدافع سندرلاند، سيغيب عن البطولة.

وكان جويل ماتيب، مدافع ليفربول، ومواطنه آلان نيوم، لاعب وست بروميتش ألبيون، ضمن اثنين من لاعبي الكاميرون فضلوا البقاء مع أنديتهم وعدم الانضمام للمنتخب في الغابون.

والمثير للاستغراب عدم تأهل نيجيريا للنهائيات لذلك فلن يشارك فيكتور موسيس، مهاجم تشيلسي، ومواطنه أليكس أيوبي، ماجم آرسنال، وكذلك كليتشي إيناتشو، مهاجم مانشستر سيتي، في البطلولة.

وستنطلق البطولة في الت 14 من يناير/ كانون الثاني، لكن سينضم اللاعبون قبلها إلى منتخباتهم للاستعداد على أن تقام المباراة النهائية في الخامس من فبراير/شباط المقبل.

وفيما يأتي أسماء 26 لاعبا في البريميرليغ سيشاركون في البطولة:

آرسنال: محمد النني (مصر).

بورنموث: ماكس غراديل (كوت ديفوار) بنيك أفوبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية).

كريستال بالاس: ويلفريد زها (كوت ديفوار) باكاري ساكو (مالي)

إيفرتون: إدريسا غاي (السنغال).

هال سيتي: أحمد المحمدي (مصر) ديوميرسي مبوكاني (جمهورية الكونغو الديمقراطية).

ليستر سيتي: رياض محرز وإسلام سليماني (الجزائر) دانيال أمارتي وجيفري شلوب (غانا).

ليفربول: ساديو ماني (السنغال).

مانشستر يونايتد: إريك بايلي (كوت ديفوار).

ساوثامبتون: سفيان بوفال (المغرب).

ستوك سيتي: ويلفريد بوني (كوت ديفوار) مامي بيرام ضيوف (السنغال) رمضان صبحي (مصر).

سندرلاند: وهبي خزري (تونس) أمين كوني (كوت ديفوار) وديدييه ندونغ (الغابون).

واتفورد: نورالدين أمرابط (المغرب) عدلان قديورة (الجزائر).

وست هام: أندريه أيو (غانا) سفيان فيغولي (الجزائر) شيخو كوياتي (السنغال).