مدرب ليفربول واثق من عودة فريقه للفوز بالألقاب

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

دافع الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن الجيل الحالي للفريق، مشددا على قدرتهم على الفوز بالألقاب وتقديم الإضافة لتاريخ الفريق الإنجليزي العريق.

وقال كلوب في حوار مع “سكاي سبورتس”: “نحن لسنا 25 عاما الماضية، ولكننا نحن في هذه السنة؛ نحن هذا الجيل وليس الماضي”.

وأضاف المدرب الألماني: “نحب كل الأشخاص واللاعبين الذين مروا وصنعوا تاريخ ليفربول، لكننا لا نستطيع تتبع الطريق نفسه، علينا أن نسير على خطنا نحن”.

وأكد كلوب رغبة لاعبين في صنع تاريخهم، مؤكدا: “سنحاول أن نحقق الألقاب لكوننا جيدين وقادرين على ذلك، ولكون ليفربول فريقا كبيرا ويستحق ذلك”.

وتحدث المدرب الألماني عن مستقبل نجومه، قائلا: “مالكو النادي لا يرغبون في بيع اللاعبين لأسباب مالية، لسنا الفريق الأغنى لكننا نتوافر على المال الذي بإمكانه تلبية طلباتهم وأجورهم ليستمروا معنا”.

وأضاف كلوب: “هذه المرحلة رائعة في تاريخ ليفربول، نشعر بنكهة الحاضر وعلينا أن نستغله، لكن المستقبل سيكون لامعا، ولذلك يجب المضي قدما نحو التألق”.

ولم يفز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 1990، ويحتل هذا الموسم المركز الثاني ويقاتل من أجل اللقب.