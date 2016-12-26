سانشيز يسأل لاعبي مانشستر سيتي: من هو غوندوغان؟ (فيديو)

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تداول رواد مواقع التواصل الاحتماعي فيديو في النفق المؤدي لغرف الملابس أثناء لقاء مانشستر سيتي وآرسنال، والتقى خلاله التشيلي أليكس سانشيز بمواطنه الحارس كلاوديو برافو، وتبادلا التحية والحديث، لكن الغريب أن مهاجم آرسنال لا يعرف الألماني إلكاي غوندوغان وحكاية إصابته.

ودخل لاعبو مانشستر سيتي بقميص زميلهم ورقمه لدعمه معنويا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي سيبعده لمدة تزيد عن 8 أشهر، وخلال لقاء سانشيز بمواطنه برافو دار بينهما حديث جاء فيه:

سانشيز: “من هو صاحب القميص 8؟”

برافو: “لاعب تعرض لإصابة”.

سانشيز: “من هو؟”.

برافو: “غوندوغان”

سانشيز: “هل هو لاعب شاب”

برافو: “لا هو لاعب منتخب ألمانيا”.

سانشيز ضاحكا: “يبدو أنني لا أعرف شيئا”.

¡INCREÍBLE????! Alexis Sánchez no tenía ni idea quien era Ilkay Gündogan, ni porque llevaban una camiseta con su nombre los del City. pic.twitter.com/ujmzHMBE0A — Actual Fútbol (@ActualFutbol) December 24, 2016

وبدا من الفيديو أن مهاجم آرسنال لا يعرف الدولي الألماني، رغم كون متوسط ميدان بروسيا دورتموند السابق كان ضمن أهداف مدربه الفرنسي آرسين فينغر قبل انتقاله لمانشستر سيتي.

كما أن قصة إصابته في الركبة شكلت موضوعا لمختلف وسائل الإعلام البريطانية والدولية، خصوصا أنها جاءت بعد عودته للتألق إذ سجل هدفين في مرمى برشلونة، الفريق السابق لألكسيس سانشيز.