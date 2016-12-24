نادٍ صيني يقدّم عرضًا فلكيًا لضم واين روني

المصدر: إرم نيوز - خاص

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن واين روني تلقى عرضًا فلكيًا من أحد الأندية الصينية، للانتقال للعب في الدوري الصيني خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ الشهر المقبل.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية، اليوم السبت، إن العرض المُقدم لروني يصل إلى 820 ألف يورو كراتب أسبوعي، وهو ما سيجعل المهاجم المخضرم، اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.

وأوضحت الصحيفة إلى أن ناديي جوانغجو إفرجراند تاوباو، وبكين جوان، يتنافسان على ضم المهاجم، صاحب الـ31 عامًا.

وانتقل كذلك البرازيلي أوسكار لنادي شانغهاي سينغ الصيني، مقابل 61 مليون يورو، وبراتب أسبوعي، يصل إلى نصف مليون يورو أسبوعيًا تقريبًا.

وأشارت تقارير إلى أن الأرجنتيني كارلوس تيفيز هو الآخر تلقى عرضًا فلكيًا من أحد الأندية الصينية.