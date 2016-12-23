حقيقة تصريح إبراهيموفيتش عن ميسي والكرة الذهبية

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

صنع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريح كاذب حول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث تم تناقله كأنه حقيقة، خاصة من عشاق برشلونة والنجم الأرجنتيني.

ونشر الموقع الأرجنتيني “Espn” تصريحًا لإبراهيموفيتش جاء فيه: “إن تم إعطائي الكرة الذهبية هذه السنة أو سنة أخرى سأذهب بنفسي وأقدمها لميسي”.

وأعادت عدة مواقع كتالونية ومقربة من برشلونة وعدد من عشاق النجم الأرجنتيني نشر التصريح للتأكيد على قيمة نجمهم واستحقاقه لجائزة الكرة الذهبية التي منحتها مجلة “فرانس فوتبول” للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الغريم ريال مدريد.

لكن الحقيقة أن زلاتان إبراهيموفيتش لم يصرح بهذه الكلمات، وأن كيّل المديح لميسي في عديد المرات.

وكان إبراهيموفيتش وميسي تزاملا لموسم وحيد في برشلونة (2009/2010)، حيث غادر النجم السويدي بنهاية الموسم إلى آسي ميلان بعد توتر علاقته بمدرب الفريق آنذاك، بيب غوارديولا.