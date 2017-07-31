الاتحاد المصري يصدم النادي الأهلي قبل استئناف نشاطه القاري

وجّه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة ضربة موجعة لمشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب رفض فتح قيد استثنائي قبل انتهاء بطولة كأس مصر مما يحرم النادي من قيد صفقاته الجديدة في القائمة الأفريقية.

وقال محمد أبوالوفا عضو الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات صحفية، عن أن هناك جلسة ودية لأعضاء الجبلاية غدًا لمناقشة مواعيد القيد للأندية استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وأضاف أبوالوفا: “هناك اتجاه قوي داخل الاتحاد لرفض فتح باب القيد الاستثنائي للنادي الأهلي مطلع أغسطس، وسيتم فتح القيد لباقي الأندية عقب نهاية كأس مصر، موضحًا أن هذا الأمر مرفوض لأنه سيسبب مشكلات مع الأندية الأخرى.

وتابع أبوالوفا “إما يتم فتح القيد لجميع الأندية أو عدم فتحه للجميع، لأنه لا يجوز أن يتم فتح القيد للأهلي فقط، بداعي مشاركته في البطولة الأفريقية.

يذكر أن الدوري الجديد سينطلق يوم 9 سبتمبر المقبل.