قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا.. تعرف على المجموعات

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

أسفرت قرعة دور الستة عشر (دور المجموعات) لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم الأربعاء عن المجموعات التالية :

المجموعة الأولى : النجم الساحلي التونسي- الهلال السوداني- المريخ السوداني- فيروفيارو الموزمبيقي.

المجموعة الثانية : الزمالك المصري- اتحاد الجزائر الجزائري- أهلي طرابلس الليبي- كابس يونايتد الزيمبابوي.

المجموعة الثالثة : صن داونز الجنوب أفريقي- الترجي التونسي- فيتا كلوب الكونغولي- سان جورج الإثيوبي.

المجموعة الرابعة : الأهلي المصري- الوداد البيضاوي المغربي- القطن الكاميروني- زاناكو الزامبي.

وأجريت القرعة اليوم في مقر الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) بالقاهرة في حضور أحمد أحمد الرئيس الجديد للكاف.

وتنطلق فعاليات دور الستة عشر في 12 أيار/مايو المقبل وتستمر حتى التاسع من تموز/يوليو المقبل.