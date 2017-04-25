قرعة دوري أبطال أفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن الموعد والأندية والتصنيف

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء قرعة دور الـ 16 (مرحلة المجموعات) لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد (الكونفيدرالية الأفريقية) التي ستقام بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالعاصمة المصرية القاهرة غدا الأربعاء.

وتعد هذه هي النسخة الأولى للبطولتين التي تقام خلالها مرحلة المجموعات من دور الستة عشر، بعدما كانت تجرى في السابق بدور الثمانية، بناء على التعديلات التي أجراها كاف على نظام المسابقتين في العام الماضي.

وتتطلع الأندية العربية لاستعادة بريقها مرة أخرى داخل الملاعب الأفريقية، واستعادة لقبي المسابقتين من جديد.

وسيتم تقسيم الفرق الـ16 المتأهلة لهذا الدور إلى أربع مجموعات، بواقع أربعة فرق في كل مجموعة، حيث يصعد أصحاب المركزين الأول والثاني في كل منها لدور الثمانية الذي سيجرى بنظام خروج المهزوم بعد مباراتي ذهاب وإياب، حيث يستمر هذا النظام حتى الدور النهائي في كلتا البطولتين.

وتم تصنيف الفرق المتأهلة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال إلى أربعة مستويات بناء على نتائجها في آخر خمس سنوات في بطولات كاف، وعن طريق القرعة، تتشكل كل مجموعة من المجموعات الأربع باختيار فريق من كل مستوى.

ووضعت أندية الأهلي والزمالك المصريين والنجم الساحلي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي (حامل اللقب) على رؤوس المجموعات الأربع، فيما جاءت فرق الهلال السوداني والوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي واتحاد الجزائر الجزائري في المستوى الثاني.

وضم المستوى الثالث فرق المريخ السوداني والقطن الكاميروني وفيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي وأهلي طرابلس الليبي، وفي المستوى الرابع أندية زاناكو الزامبي وسان جورج الإثيوبي وفيروفيارو الموزمبيقي وكابس يونايتد الزيمبابوي.

في المقابل، تشارك ستة أندية عربية في بطولة الكونفيدرالية هي الأفريقي والصفاقسي التونسيين وسموحة المصري ومولودية الجزائر الجزائري وهلال الأبيض السوداني والفتح الرباطي المغربي.

وستواجه تلك الفرق منافسة ليست بالسهلة من أندية مازيمبي الكونغولي الديمقراطي (حامل اللقب) وإمبابان سوالوز السوازيلاندي وكمبالا سيتي الأوغندي وريكرياتيفو دو ليبولو الأنغولي وزيسكو يونايتد الزامبي وحوريا كوناكري الغيني وريفرز يونايتد النيجيري ومونانا الجابوني وسوبر سبورت يونايتد وبلاتينيوم ستارز من جنوب أفريقيا.

ويلتقي في دور الثمانية لكلتا البطولتين متصدر المجموعة الأولى مع وصيف الثانية، ومتصدر الثانية مع وصيف الأولى، فيما يواجه متصدر المجموعة الثالثة وصيف المجموعة الرابعة، ومتصدر المجموعة الرابعة مع وصيف المجموعة الثالثة.

وتنطلق مرحلة المجموعات بكلتا المسابقتين في 12 أيار/مايو المقبل، وتختتم فعالياتها في التاسع من تموز/يوليو، فيما تقام مباريات الذهاب بدور الثمانية أحد أيام 8 و9 و10 أيلول/سبتمبر القادم، وتجرى لقاءات الإياب بعدها بأسبوع.

ومن المقرر أن تقام مباراتا الذهاب بالدور قبل النهائي أحد أيام 29 و30 أيلول/سبتمبر والأول من تشرين أول/أكتوبر القادم، بينما يجرى لقاءا الإياب بعدها بأسبوعين.

وتجرى مباراة الذهاب بنهائي دوري الأبطال أحد أيام 27 و28 و29 تشرين أول/أكتوبر، ويقام لقاء الإياب بعدها بأسبوع، بينما يجرى لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية أحد أيام 17 و18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر، على أن تقام مباراة الإياب بعدها بأسبوع.

يذكر أن الفائز بلقب دوري الأبطال سوف يمثل الكرة الأفريقية في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بالإمارات في شهر كانون أول/ديسمبر المقبل، كما سيخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي بملعبه أمام بطل الكونفيدرالية مطلع العام القادم.

وكان كاف قرر رفع الجوائز المالية لكل البطولات التي يقوم بتنظيمها بدءًا من العام الحالي، ومن بينها مسابقتا دوري الأبطال والكونفدرالية.

وينال الفريق المتوج بدوري الأبطال هذا العام جائزة مالية قدرها مليونان ونصف المليون دولار بزيادة مليون دولار عن العام الماضي، فيما يحصل بطل الكونفيدرالية على مليون وربع المليون دولار بدلا من 660 ألف دولار.