الأهلي المصري يعلن قائمته في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

كشف سيد عب الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي المصري، أن الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، استقر على قيد جميع اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق المحلية في القائمة الأفريقية.

وأكد عبدالحفيظ، أن الأهلي سيرسل القائمة الأفريقية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مساء اليوم الجمعة، أو على أقصى تقدير صباح السبت.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الفني قرر قيد الـ 28 لاعبا المقيدين بالقائمة المحلية، إضافة إلى الثنائي أكرم توفيق وكريم نيدفيد، المقيدين تحت السن بقائمة الأهلي المحلية.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الأهلي يحق له تعديل القائمة سواء بالحذف أو الإضافة أو الاستبدال حتى 15 يناير الجاري، مضيفاً أنه من يوم 16 من الشهر ذاته لن يتمكن الأهلي إلا من الإضافة فقط وبمقابل مادي 500 دولار لكل لاعب، على ألا يشارك اللاعب الذي سيضاف بعد 15 يناير في دور الـ 32 من البطولة، حيث سيبدأ المشاركة من دور الـ 16.

وفي سياق متصل، غادر النيجيري جونيور أغاي القاهرة متجهًا إلى بلاده للاطمئنان على أسرته بعد توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب معسكر المنتخب الوطني.

ووافق البدري على سفر اللاعب لقضاء فترة الإجازة على أن يعود إلى القاهرة بعد أسبوع للانضمام إلى تدريبات الفريق الجماعية.

وسجل أغاي هدف الأهلي الثاني في مرمى الزمالك أمس ليؤكد بها فوز فريقه في اللقاء.