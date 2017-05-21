العين الإماراتي يرد على رفض الاستقلال الإيراني تخصيص مقاعد للجمهور

رد مسؤولو نادي العين الإماراتي على رفض نادي الاستقلال تخصيص مكان لجمهور العين، بحجة نفاد التذاكر، مؤكدين أن الفرق الإماراتية لا تطالب بمساحة لجماهيرها عندما تحضر لطهران.

وقال إداري الفريق الأول بنادي العين، عصام عبدالله، وفقاً لما ذكره نادي العين عبر حسابه الرسمي على تويتر: “العين غير ولديه قاعدة جماهيرية في كل مكان، بدليل أن مباراتنا الماضية في أصفهان كانت هناك جماهير لمساندة “الزعيم” في الملعب”.

وأضاف: “نتمسك بحقنا في لائحة البطولة القارية، ونطالب الاتحاد الآسيوي بعدم أي تجاوز في حقوق النادي”.

وقرر مراقب المباراة خلال الاجتماع الفني للفريقين، تخصيص مساحة لجماهير العين في المدرج، وتحديد البوابة الخاصة لمساندي “الزعيم” في المباراة وتوفير الدعم لهم.