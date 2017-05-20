السعودية.. عمر السومة يغيب أمام الأهلي الإماراتي في أبطال آسيا

تأكد غياب المهاجم السوري عمر السومة عن مباراة فريقه الأهلي أمام الأهلي الإماراتي في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا، الإثنين المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

يأتي ذلك بعد أن تجددت إصابة هدّاف الدوري السعودي خلال مواجهة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي خسره الأهلي 3/2 أمام الزعيم.

ولعب السومة في الشوط الثاني من المباراة وسجل هدف فريقه الثاني من ركلة جزاء، لكن إصابته تجددت وهو ما يمثل ضربة لحظوظ الفريق في تجاوز الفريق الإماراتي.

وسجل السومة البالغ عمره 28 عامًا 24 هدفًا في الدوري السعودي الموسم المنصرم ليحرز لقب هداف المسابقة للموسم الثالث على التوالي.

كما سجل المهاجم السوري 4 أهداف خلال 5 مباريات في دوري أبطال آسيا.