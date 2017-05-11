الإمارات.. الاتحاد الآسيوي يكيل المديح لعمر عبدالرحمن “عموري”

المصدر: إرم نيوز

كال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المديح لعمر عبدالرحمن “عموري”، بعد الفوز الكبير الذي حققه فريقه العين الإماراتي على “بونيودكور” الأوزبكي (3/0) في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال الاتحاد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: “من جديد يتألق في صفوف الفريق الإماراتي، صانع الألعاب عمر عبد الرحمن، أفضل لاعب في آسيا العام 2016، سجل هدفًا وصنع هدفين في المباراة”.

وأضاف: “كانت المواجهة متوازنة من ناحية التسديدات، حيث سدّد لاعبو الفريق الأوزبكي 7 محاولات على المرمى، مقابل 6 للعين، ولكن عمر صنع الفارق في المباراة، وتفوق العين من ناحية السيطرة الميدانية على الكرة بنسبة 55% مقابل 45% للفريق المقابل”.

وتابع: “الفريق الإماراتي أمضى معظم الوقت عندما سيطر على الكرة في منطقة بونيودكور، حيث كانت الكرة في منطقة العين 18.7% من الوقت فقط، وكانت نسبة نجاح العين في التمرير 84.2%، وشكلت التمريرات في نصف ملعب بونيودكور، 80.9% من تمريرات الفريق الإماراتي”.

وفي المحصلة، كان عموري النجم الأول في المباراة، حيث صنع الهدف الأول لناصر الشمراني عبر تمريرة متقنة، ثم أضاف الهدف الثاني عبر تسديدة من ضربة حرة مباشرة.

وعاد عموري لصنع الهدف الثالث للعين، بعدما أرسل تمريرة متقنة إلى إبراهيم دياكيه ليحوّلها رأسية في الشباك، وصنع عموري 6 من أصل 12 فرصة سنحت للعين في المباراة، وسدّد 3 كرات على المرمى.

واختار الاتحاد الآسيوي هدف “عموري” للمنافسة على جائزة أفضل أهداف الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليتنافس مع كل من: تيراسيل دانغدا، لاعب موانغ ثونغ يونايتد، بهدفه في مرمى كاشيما أنتليرز، والإماراتي أحمد العكبري، لاعب الوحدة، بهدفه في مرمى بيرسيوبوليس، ورودريغو تاباتا لاعب الريان، بهدفه في مرمى الهلال السعودي.