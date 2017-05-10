3 أندية صينية تتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا

المصدر: بكين ـ إرم نيوز

سيلتقي شنغهاي سيبغ مع جيانغسو سونينغ في مواجهة صينية خالصة في دور 16 بدوري أبطال آسيا لكرة القدم في وقت لاحق من الشهر الجاري حيث ضمنت ثلاثة أندية تنافس في الدوري الصيني الممتاز التأهل لمرحلة خروج المهزوم.

وأنهى شنغهاي الذي يقوده المدرب أندريه فيلاس بواش مجموعته في المركز الثاني خلف أوراوا ريدز الياباني رغم خسارة الإثنين اليوم الأربعاء في آخر جولة أمام وسترن سيدني واندرارز الأسترالي وسول الكوري الجنوبي على الترتيب.

وسجل وو لي لاعب منتخب الصين ثالث أسرع هدف في تاريخ المسابقة ليمنح التقدم لشنغهاي لكن واندرارز حول النتيجة إلى 2-1 لصالحه في الدقيقة السادسة بعدما جاء الرد سريعا بهدفي جومبي كوسوكامي وستيفن لوستيكا.

وتعادل إلكسيون من ركلة جزاء لكن جوشوا سوتيريو قاد الفريق الأسترالي لانتصار مفاجئ بهدف في الدقيقة 89 ليخسر سيبج الذي يضم أسماء لامعة مثل أوسكار وهالك.

وقال البرتغالي فيلاس بواش “التعادل 2-2 كان يبدو منطقيا لكن لسوء الحظ استقبلنا هدفا في النهاية وخسرنا والآن يجب أن نلعب بأفضل شكل ممكن أمام جيانغسو”.

وسيلعب أوراوا ضد جيجو يونايتد الكوري الجنوبي في دور 16 بعدما خسر 1-صفر من سول.

كما سيلتقي قوانغتشو إيفرغراند الصيني بطل آسيا مرتين مع كاشيما انتلرز بطل اليابان في الدور المقبل.

واحتل قوانغتشو بطل الصين ست مرات المركز الثاني في مجموعته خلف كاواساكي فرونتيل بعد تعادله 2-2 مع سوون بلو وينجز الكوري الجنوبي وسجل ريكاردو جولارت ثنائية قوانغتشو.