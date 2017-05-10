بدور الـ16 لدوري أبطال آسيا.. 5 فرق عربية تواصل حلمها باللقب

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

اكتمل عقد دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا، رغم بقاء 4 لقاءات تهم المجموعتين الخامسة والسادسة، لكنهما عرفا المتأهلين عنهما منذ الجولة الخامسة.

وتمكنت الصين وإيران من تصدر الدول المتأهلة لدور الـ16 بوجود 3 فرق من كل دولة، وكان الصين الأبرز بنسبة 100% بينما خرج فريق إيراني من دوري المجموعات هو ذوب اهن أصفهان.

ويمثل العرب في دور الـ16، 5 فرق بنسبة بلغت 50% من أصل 10 فرق دخلت دوري المجموعات وبالتساوي بين الدول الـ3، السعودية والإمارات وقطر.

وتأهل عن الإمارات، العين والأهلي، وخرج الجزيرة والوحدة، فيما تأهل عن السعودية، الهلال والأهلي، وخرج التعاون والفتح، فيما تأهل لخويا عن قطر، وخرج الريان.

وبلغت فرق استقلال طهران واستقلال خوزستان وبيرسبوليس دور الـ16، وخرج ذوب أصفهان لتكون نسبة نجاح ممثلي إيران تبلغ 75%.

وكانت أوزبكستان الخاسر الأكبر من دوري المجموعات بخروج ممثليها لوكوموتيف طشقند وبونيودكور وهي فرق تعودت في المواسم الماضية على تجاوز دوري المجموعات في غرب آسيا.

وفي شرق آسيا ضمن 3 ممثلين عن الصين مكانا

في دور الـ16 بنسبة 100%، وهم جوانغزو وشنغهاي وجيانغسو سونينغ، فيما خرج ممثلو هونغ كونغ فريق إيسترن بمدربته الوحيدة في تاريخ المسابقة تشانغ يوين تينغ.

كما تمكن موانجثونغ يونايتد التايلاندي من إحداث المفاجأة وبلغ دور الستة عشر وكان الممثل الوحيد لبلده في دوري المجموعات.

وتأهلت 3 فرق يابانية، وهي كاشيما أنترز وأوراوا ريد دياموندز وكوازاكي فرونتال، وخرج فريق غامبا أوساكا، فيما تأهل فريق كوري جنوبي واحد هو جيجيو يونايتد، وودعت 3 فرق وهي سون سامسونغ وإف سي سيول وأولسان هيونداي.

وكانت أستراليا أبرز الخاسرين في شرق آسيا بخروج ممثليها الثلاثة من دوري المجموعات، وهم أدلايد يونايتد وويسترن سيدني وبريزيان روار.

ويعرف دوري الستة عشر تواجد 5 فرق متوجة باللقب سابقا، وهي الهلال السعودي والعين الإماراتي واستقلال طهران الإيراني من غرب آسيا.

مواجهات أنديتنا في دور الـ16 من #دوري_أبطال_آسيا:

• الاهلي ???????? X ???????? الاهلي

• العين ???????? X ???????? الإستقلال pic.twitter.com/PHZ2mCPp3H — سدّد (@UAEkick) May 9, 2017

ومن شرق آسيا يتواجد جوانغزو الصيني وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

وعرفت بعض مواجهات دور الـ16 خصوصا بالنسبة للفرق العربية الخمسة المتأهلة، والتي أعطت 3 مواجهات عربية إيرانية ومواجهة عربية خالصة.

ويلتقي الأهلي السعودي بالأهلي الإماراتي في لقاء عربي خاص، ويجرى لقاء الإياب في الإمارات.

فيما يواجه العين الإماراتي فريق استقلال طهران الإيراني، والهلال السعودي استقلال خوزستان الإيراني، ويلتقي لخويا القطري فريق بيرسيبوليس الإيراني، وتملك الفرق العربية أفضلية لعب لقاء الإياب على أراضيها.