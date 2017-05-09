الفتح السعودي يودّع دوري أبطال آسيا بعد خسارة ثقيلة أمام لخويا

المصدر: إرم نيوز

استقبل الفتح السعودي أربعة أهداف خلال الشوط الأول ليخسر 4-1 أمام مضيفه لخويا ويفشل في اللحاق ببطل قطر في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، في ختام جولات المجموعة الثانية، اليوم الثلاثاء.

وكان الفتح بحاجة للفوز وانتظار خسارة استقلال خوزستان الإيراني على أرضه أمام الجزيرة الإماراتي ليرافق لخويا إلى الدور المقبل لكنه دفع ثمن أخطائه خلال الشوط الأول.

وتأهل “استقلال خوزستان” إلى دور الـ 16 بعد تعادله 1-1 مع ضيفه الجزيرة، متذيل الترتيب.

ويملك لخويا 14 نقطة في الصدارة وضمن التأهل في وقت سابق ويليه استقلال برصيد تسع نقاط مقابل ست نقاط للفتح ثالث الترتيب ونقطتين للجزيرة، بطل الإمارات، القابع في المركز الأخير.

وفي الدوحة استغل محمد موسى خطأ فادحًا من حارس الفتح علي المزيدي ليفتتح التسجيل بعد تسع دقائق.

وضاعف التونسي يوسف المساكني التقدم بعدما أحسن التعامل مع تمريرة الكوري الجنوبي “نام تاي هي” في الدقيقة 20.

وبعد سبع دقائق أضاف علي عفيف الهدف الثالث بتسديدة جميلة من على حدود منطقة الجزاء.

واختتم الإسباني تشيكو فلوريس الشوط الأول بهدف رابع بتسديدة مباغتة داخل المنطقة ثم سجل اللاعب نفسه الهدف الوحيد للفتح بالخطأ في مرماه قبل نهاية اللقاء.

وفي إيران باغت حميد أحمد أصحاب الضيافة ليسجل هدف الجزيرة من تسديدة بعيدة المدى قبل انتهاء الشوط الأول.

لكن بطل الإمارات أهدر فوزه الوحيد في دور المجموعات عندما تعادل مهدي زبيدي قبل ثلاث دقائق على النهاية.