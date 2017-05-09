ماذا يحتاج الأهلي الإماراتي من مواجهة لوكوموتيف الحاسمة بدوري أبطال آسيا؟

المصدر: كريم محمد – إرم نيوز

يسدل الستار على دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بمواجهات نارية في المجموعات المتبقية بالمسابقة الآسيوية.

تتجه الأنظار للمجموعة الأولى المثيرة والتي لم يحسم أي فريق بها تذكرة التأهل، ويلتقي الأهلي الإماراتي نظيره لوكوموتيف طشقند الأوزبكي ويلعب التعاون السعودي مع استقلال طهران الإيراني.

وفي المجموعة الثانية.. يلعب لخويا القطري مع ضيفه الفتح السعودي كما يلتقي الجزيرة الإماراتي خارج أرضه نظيره استقلال خوزستان الإيراني.

وضمنت 10 فرق التأهل لدور الـ16 بالبطولة الآسيوية وهي لخويا القطري والعين الإماراتي والأهلي والهلال السعوديان وبيرسيوليس الإيراني وموانجثونج التايلاندي وكاشيما واوراوا اليابانيان وشنغهاي وجيانجسو الصينان.

ويرصد “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز ملامح فرص الفرق العربية المتبقية في التأهل بالبطولة القارية..

الأهلي وطشقند.. مواجهة الحسم

تبقى مواجهة الأهلي ولوكوموتيف طشقند لقاء الحسم في دوري أبطال آسيا، ويحتل الفريق الإماراتي المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق 3 نقاط عن لوكوموتيف طشقند الأوزبكي صاحب المركز الثالث.

وتعد أوراق المجموعة الأولى معقدة في ظل الفوارق البسيطة بين الفرق الأربعة، ويتصدر استقلال طهران الإيراني برصيد 8 نقاط ويبقى التعاون السعودي في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

ويعني الفوز أو التعادل تأهل الأهلي لدور الستة عشر ولكن الهزيمة تقحم الفريق في حسابات معقدة خاصة أن فارق الأهداف وهزيمة الأهلي في أوزبكستان بثنائية يصعبان مهمة الفارس الإماراتي.

خبرة كوزمين

يراهن الأهلي الإماراتي على خبرة مديره الفني الروماني أورلايو كوزمين الذي قاد الفرسان من قبل لوصافة آسيا عام 2015.

ويعتمد الأهلي على خبرة مدربه المميز الذي يسعى لتخطي هذا الموقف الصعب خاصة أن المدرب الروماني قادر على تحقيق الأحلام الأهلاوية بالبطولة القارية.

وأكد كوزمين صعوبة لقاء لوكوموتيف موضحاً أن الفريق الإماراتي جاهز لخوض المواجهة ويبحث عن تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل بشكل رسمي.

وأضاف: ” الأهلي الإماراتي لديه طموح في بطولة آسيا وهدفنا أن نحقق الفوز في لقاء طشقند للعبور رسمياً للدور الثاني”.

قدرات الفرسان

يعتمد الأهلي الإماراتي على قدرات نجومه الكبار وخاصة في الخط الأمامي في طريقة 4-4-2 التي يعتمد عليها المدرب كوزمين.

ويعول الأهلي على قدرات الثنائي الهجومي المرعب إيفرتون ريبيرو البرازيلي الموهوب والسنغالي ماكيتي ديوب المتألق في البطولة الآسيوية بجانب أحمد خليل الجناح الأيسر الهجومي.

وتبدو ورقة الغاني جيان أسامواه مهمة ومؤثرة في تشكيلة الأهلي الإماراتي سواء كأساسي أو بديل في ظل خبراته وقدراته الهجومية.

وأكد طارق مصطفى المدير الفني السابق لفريق الفجيرة الإماراتي لـ”إرم نيوز” أن الأهلي لديه قدرات رائعة وخاصة في خط الهجوم في وجود خليل وماكيتي وريبيرو وجيان.

وأضاف: ” ماكيتي مهاجم مرعب وسريع وهداف ولديه قدرات تهديفية رائعة، وأعتقد أن هذا الرباعي قادر على قيادة الأهلي للتأهل”.

مهمة صعبة للتعاون والفتح

تبقى مهمة فريقي السعودية التعاون والفتح في غاية الصعوبة بدوري الأبطال.

في المجموعة الأولى، يبحث التعاون في ضيافة استقلال طهران المتصدر عن تحقيق الفوز والانتظار للحسابات الرقمية لفوارق الأهداف وتبدو فرص تأهله شبه مستحيلة.

أما الفتح فيبحث في المجموعة الثانية عن الفوز على لخويا المتصدر وينتظر هدية من الجزيرة الإماراتي بالفوز على استقلال خوزستان الإيراني.