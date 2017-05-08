لماذا احتفل الإيرانيون بأهداف نادي الهلال في شباك الريان؟ (فيديو)‎

المصدر: إرم نيوز

أشار سمير المعيرفي معلق قنوات “الدوري والكأس” القطرية إلى أن جمهور نادي بیرسبولیس الإيراني احتفل بفوز نادي الهلال السعودي على الريان القطري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا اليوم الإثنين.

وحقق الهلال فوزًا دراميًا على الريان بنتيجة 4/3، فيما حقق الفريق الإيراني الفوز بنتيجة 4/2 على الوحدة الإماراتي، وهو ما جعله في المركز الثاني خلف الهلال، بينما تراجع الريان للمركز الثالث ليودع البطولة من دورها الأول.

وأشاد المعلق الخليجي بفريق الهلال الذي جعل خصومه يحتفلون بانتصاراته بعد أن أبكاهم في مباريات سابقة.

ورفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة مقابل 9 لبیرسبولیس المركز الثاني.

ويأمل الهلال مواصلة مشواره في البطولة والظفر بها للمرة الثالثة بعد أن أحرزها عامي 2000 و1992.

وكان الهلال الملقب بالزعيم احتفل بفوزه ببطولة الدوري السعودي للمرة الرابعة عشرة في تاريخه.