الإمارات.. كوزمين يطلب دعم الجمهور قبل مواجهة لوكوموتيف الأوزبكي

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

اعترف الروماني كوزمين أولاريو مدرب الأهلي الإماراتي بأن فريقه ليس في أفضل حالاته قبل استضافة لوكوموتيف طشقند الأوزبكي في الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم غدًا الثلاثاء.

ويتقاسم الأهلي صدارة المجموعة مع الاستقلال الإيراني ولكل منهما 8 نقاط من 5 مباريات بينما يتساوى لوكوموتيف مع التعاون السعودي ولكل منهما 5 نقاط.

وتملك الأندية الأربعة فرصة التأهل إلى الدور الثاني للبطولة الآسيوية.

ويحتل الأهلي، وصيف بطل آسيا الموسم قبل الماضي، المركز الثالث في دوري المحترفين الإماراتي الذي حسمه الجزيرة قبل جولتين من النهاية.

وقال أولاريو في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: “لسنا في وضع جيد حاليًا لكنّي أثق في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الهدف من هذه المباراة الصعبة والمهمة”.

“أتمنى ظهور اللاعبين بشكل جيّد غدًا أمام منافس قوي مثل لوكوموتيف. نعوّل على الجمهور ومساندتها لنا. ارتكبنا بعض الأخطاء في مباراتنا أمام المنافس في طشقند (خسر 2/0) ونتمنى عدم تكرارها.

وقال المدرب الروماني:”المباراة صعبة والتأهل هدفنا الوحيد، ومن وجهة نظري أحمد خليل لن يكون جاهزًا لمواجهة الغد أمام لوكوموتيف، وأتمنى أن يكون الفريق في حالته الفنية وأن نحقق هدفنا من المباراة، وأن تكون الجماهير مساندة لنا بقوة في مباراة الغد التي نعتبرها نقطة مهمة للغاية في مسيرتنا الآسيوية”.

“الظروف التي يمرّ بها الفريق هذا الموسم مختلفة عن نسخة 2015 التي تأهلنا خلالها للنهائي”.

وخسر الأهلي في المباراة النهائية للبطولة الموسم قبل الماضي أمام قوانغتشو إيفرغراند الصيني وتُوِّج باللقب المحلي عامي 2014 و2016.