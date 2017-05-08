نادي الهلال يضمن الصدارة والوحدة الإماراتي يودّع دوري أبطال آسيا

المصدر: عواصم - إرم نيوز

لحق فريق بیرسبولیس الإيراني بالهلال السعودي في دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم عن المجموعة الرابعة.

وفي الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات اليوم الإثنين فاز الهلال بطل الدوري السعودي على مضيفه الريان القطري 4/3 في الوقت الذي فاز فيه بیرسبولیس على ضيفه الوحدة الإماراتي 4 /2.

وكان الهلال قد ضمن التأهل لدور الـ 16 قبل انطلاق هذه الجولة ولكن فوزه على الريان منحه صدارة المجموعة الرابعة.

وتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة يليه بیرسبولیس في المركز الثاني بـ 9 نقاط ثم الريان في المركز الثالث بـ 7 نقاط وأخيرًا الوحدة في المركز الرابع بـ 4 نقاط.

وعلى استاد جاسم بن حمد بنادي السد انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف نظيف حمل توقيع لاعب وسط أوروغواي نيكولا ميليسي في الدقيقة 41.

ورد الريان بهدفين عن طريق سيباستيان سوريا والبرازيلي رودريغو تاباتا في الدقيقتين 54 و59.

وأدرك المهاجم السوري عمر خربين التعادل للهلال في الدقيقة 66 ثم أضاف ميليسي الهدف الثاني له والثالث لهلال في الدقيقة 73.

وسجل الإسباني سيرخيو غارسيا هدف التعادل للريان في الدقيقة 82 ولكن بعد دقيقتين فقط تألق خربين وسجل الهدف الثاني له والرابع للهلال.

وعلى استاد آزادي تألق المهاجم الإيراني الدولي مهدي طارمي بشكل لافت وسجل 3 أهداف (هاتريك) ليقود بیرسبولیس للفوز على الوحدة 4 /2.

وتقدم سوروش رافعي بهدف لبيرسبوليس في الدقيقة 17 وبعد 3 دقائق فقط أضاف طارمي الهدف الثاني للفريق الإيراني.

ورد لاعب الوسط الشاب أحمد العكبري والأرجنتيني سبيستيان تيغالي بهدفين للوحدة في الدقيقتين 33 و51.

ولكن طارمي واصل هوايته في تسجيل الأهداف وحسم الفوز وبطاقة التأهل بیرسبولیس عبر تسجيل الهدفين الثالث والرابع للفريق في الدقيقتين 54 و70.