4 عوامل ترسم موقعة الهلال السعودي والريان القطري بدوري أبطال آسيا

المصدر: يوسف هجرس - إرم نيوز

يسدل الستار على منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا، اليوم الاثنين، بصدام عربي مثير بين الهلال السعودي ومضيفه الريان القطري، بينما يخرج الوحدة الإماراتي لمواجهة بيرسيوليس الإيراني.

وضمن الهلال التأهل بشكل رسمي إلى دور الـ16 بعدما تصدر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط ويأتي خلفه الريان القطري برصيد 7 نقاط ثم بيرسيوليس الإيراني برصيد 6 نقاط والوحدة الأخير بأربع نقاط.

ويحتاج الريان لتحقيق الفوز على حساب الهلال من أجل التأهل بشكل رسمي لدور الستة عشر، ويرصد “إرم نيوز” بعض العوامل التي ترسم ملامح موقعة الريان والهلال:

حسابات التأهل

يحتاج الريان القطري إلى الفوز ولا شيء سواه من أجل التأهل رسمياً إلى دور الستة عشر وأي نتيجة أخرى سوى الفوز تضع الفريق في ورطة.

ويسعى الريان لتحقيق الفوز أمام الهلال للابتعاد عن أي حسابات خاصة بالتأهل وانتظار نتيجة اللقاء الآخر بين الوحدة وبيرسيوليس.

وسبق أن فاز الهلال على الريان في لقاء الجولة الثانية بنتيجة 2-1.

الهلال ودافع الصدارة

يملك الهلال دافعاً قوياً لتحقيق الفوز أو التعادل وهو الحفاظ على صدارة المجموعة.

ويأمل الفريق الأزرق الحفاظ على القمة لتجنب مواجهات أكثر صعوبة في الدور التالي، خاصة أن الفريق يملك قدرات دفاعية مميزة بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني.

ويعول الهلال على نجومه ليو بوناتيتي وكارلوس إدواردو مع وجود سلمان الفرج ونواف العابد.

وأكد المحلل المصري خالد بيومي في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن الهلال فريق قوي ويملك منظومة تكتيكية مميزة تجعله قادرا على الخروج بنقطة التعادل التي تضمن له الصدارة.

وأشار إلى أن الريان فريق قوي أيضاً ولكن الهلال يبقى صاحب خبرات وقدرات أفضل وهو أمر يعلمه الجميع.

أسلحة الريان

ويعتمد الريان بقيادة مديره الفني الدنماركي لاودروب على قدرات جماعية للاعبيه وبعض المهارات الفردية متمثلة في سباستيان سوريا وكيو ميونيغ جين ورودريغو تاباتا، وهو الأمر الذي يجعل الريان يراهن على تحقيق الفوز على أرضه.

وقال لاودروب: “هدفنا في تلك المباراة تحقيق الانتصار والتأهل للدور ثمن النهائي في البطولة القارية وإذا نجحنا في تحقيق هذا الهدف سيكون للمرة الأولى في تاريخ الريان التأهل لهذا الدور من البطولة”.

وأضاف لاودروب: “نعلم أن المنافس قوي والمباراة صعبة والهلال أفضل فريق في الدوري السعودي ومن أفضل الأندية الآسيوية وعلى الرعم من ذلك أظهرنا في مباراتنا بالرياض أن لدينا حظوظا كبيرة في مواجهة هذا الفريق، وتقديم مستويات جيدة، وخسرنا بضربة جزاء في الوقت القاتل من اللقاء”.

الوحدة والأمل الضعيف

يتمسك الوحدة الإماراتي بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أغيري بآماله الضعيفة في التأهل.

ويحتاج الوحدة للفوز خارج أرضه على حساب بيرسيوليس الإيراني من أجل الوصول إلى النقطة الـ 7 مع فوز الهلال على الريان ليتفوق الفريق الإماراتي.

ويسعى أصحاب السعادة للحفاظ على آخر بصيص أمل للتأهل وإنهاء دور المجموعات مرفوعي الرأس.