عقوبات على قوانغتشو الصيني بسبب لافتة “كلاب بريطانيا”.. تعرّف عليها

المصدر: كوالالمبور ـ إرم نيوز

عاقب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نادي قوانغتشو ايفرغراند الصيني بغرامة مالية وبخوض مباراتين على أرضه بدون جمهور (مع إيقاف تنفيذ الحرمان من الجمهور) بعد أن رفع مشجعوه لافتة مسيئة خلال مباراته في دوري أبطال آسيا أمام فريق إيسترن بطل هونغ كونغ في الشهر الماضي.

ورفع المشجعون اللافتة التي كتب عليها “الهلاك لكلاب بريطانيا.. حطموا اسم استقلال هونغ كونغ” خلال لقاء شهد فوز قوانغتشو 6 – صفر على بطل هونغ كونغ.

ووجد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قوانغتشو، الفائز بدوري الأبطال مرتين، مذنبًا بتهمتين.

وتتعلق التهمة الأولى بانتهاك لوائح الانضباط وميثاق الأخلاقيات وتتعلق الثانية بسوء تصرف المشجعين.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان اليوم الخميس “فرض على قوانغتشو ايفرغراند خوض مباراتين في بطولات الأندية الآسيوية على أرضه بدون جمهور على أن يتم وقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة عامين.”

وأضاف البيان “وعوقب النادي بغرامة مالية بقيمة 22500 دولار أيضًا.”

وعاقب الاتحاد القاري أيضًا نادي كاواساكي فرونتيل الياباني بغرامة قيمتها 15 ألف دولار وبالحرمان من الجمهور في مباراة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة الثانية بعد أن رفعت جماهيره في كوريا الجنوبية علمًا يابانيًا يعود لزمن الحرب خلال مباراة ضد سوون بلووينغز في دوري الأبطال.

وصادر مسؤولو النادي هذا العلم، الذي استخدمه الجيش الإمبراطوري الياباني حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، من رجلين بينما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن مشجعين آخرين خرجوا من الاستاد في حراسة الشرطة.

وعاقب الاتحاد أيضًا نادي النجمة اللبناني بغرامة مالية بقيمة 20 ألف دولار بسبب سوء تصرف مشجعيه خلال مباراة أمام الوحدات الأردني في كأس الاتحاد الآسيوي إلى جانب الحرمان من الجمهور لمباراتين واحدة منهما مع إيقاف التنفيذ.