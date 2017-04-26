هالك يقود شنغهاي لدوري الـ16بدوري أبطال آسيا

المصدر: طوكيو ـ إرم نيوز

تأهل فريقا أوراوا ريد دياموندز الياباني وشنغهاي الصيني لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزهما على ويسترن سيدني الأسترالي، وإف سي سيئول الكوري الجنوبي، على الترتيب في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة السادسة بدور المجموعات للمسابقة اليوم الأربعاء.

وحقق أوراوا فوزا ساحقا على ضيفه ويسترن سيدني بستة أهداف مقابل هدف واحد، فيما تغلب شنغهاي على مضيفه إف سي سيئول بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتربع أوراوا على صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه شنغهاي، المتساوي معه في نفس الرصيد، ليصعدا سويا للأدوار الإقصائية للبطولة.

في المقابل، تجمد رصيد سيئول وويسترن سيدني عند ثلاث نقاط، ليقبعا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، في ظل تفوق الفريق الكوري على نظيره الاسترالي في فارق الأهداف.

وعلى ملعب سايتاما، افتتح تاكاهيرو سكيني التسجيل لمصلحة أوراوا في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميلاه زلاتان ليوبيانكيتش وتاداناري لي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 18 و43.

وقلص جومباي كوسوكامي الفارق بتسجيله هدف ويسترن الوحيد في الدقيقة 66، فيما أحرز رافاييل سيلفا الهدفين الرابع والخامس لأصحاب الأرض في الدقيقتين 71 و80، ثم اختتم شينزو كوروكي مهرجان الأهداف لأوراوا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وعلى ستاد شنغهاي، تقدم ماورو جوب بونتيس بهدف مباغت لسيئول في الدقيقة التاسعة، قبل أن ينتفض الفريق الصيني ويسجل ثلاثة أهداف عن طريق هالك، وتشانغ واي، وو لي في الدقائق 27 و32 و45.

وأعاد بارك تشو يونغ المباراة لأجواء الإثارة مجددا، بعدما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 70، فيما أحرز أوسكار دوس سانتوس الهدف الرابع لشنغهاي في الدقيقة 74.