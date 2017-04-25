الفتح السعودي يهدر الفوز بعد هدف قاتل للاستقلال في دوري أبطال آسيا

استقبل الفتح السعودي هدفًا من ركلة خلفية مزدوجة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل بملعبه 1-1 مع استقلال خوزستان الإيراني ضمن المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا، اليوم الثلاثاء.
وانتظر الفتح حتى الدقيقة 85 ليفتتح التسجيل عبر علي الزقعان بعد انفراده بمرمى الفريق الإيراني.
فيديو : هدف تعادل #استقلال_خوزستان 1 – 1 على #الفتح_السعودي #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/ADxD50l9uE
— قناة الكأس (@alkasschannel) April 25, 2017
لكن سلمان بهراني صعق أصحاب الأرض وانتزع التعادل بركلة رائعة بعد رمية تماس قبل صفارة النهاية.
وأحبط التعادل الفتح، الذي رفع رصيده إلى ست نقاط، ليظل في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن استقلال خوزستان ثاني الترتيب.
ويتأهل أول فريقين فقط إلى دور 16 بدوري الأبطال.
فيديو : هدف #الفتح_السعودي 1 – 0 على #استقلال_خوزستان #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/ApxsNboPTW
— قناة الكأس (@alkasschannel) April 25, 2017