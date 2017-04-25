الفتح السعودي يهدر الفوز بعد هدف قاتل للاستقلال في دوري أبطال آسيا

المصدر: إرم نيوز

استقبل الفتح السعودي هدفًا من ركلة خلفية مزدوجة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل بملعبه 1-1 مع استقلال خوزستان الإيراني ضمن المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا، اليوم الثلاثاء.

وانتظر الفتح حتى الدقيقة 85 ليفتتح التسجيل عبر علي الزقعان بعد انفراده بمرمى الفريق الإيراني.

لكن سلمان بهراني صعق أصحاب الأرض وانتزع التعادل بركلة رائعة بعد رمية تماس قبل صفارة النهاية.

وأحبط التعادل الفتح، الذي رفع رصيده إلى ست نقاط، ليظل في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن استقلال خوزستان ثاني الترتيب.

ويتأهل أول فريقين فقط إلى دور 16 بدوري الأبطال.