مدرب العين الإماراتي يكيل المديح لعموري والحارس عيسى.. تعرّف على ما قاله

المصدر: أبوظبي ـ إرم نيوز

كال زوران ماميتش مدرب العين الإماراتي المديح لصانع اللعب عمر عبد الرحمن “عموري” وتمنى لو لعب الفريق كله بنفس مستواه كما أشاد كثيرا بالحارس خالد عيسى بعد حسم التأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال آسيا لكرة القدم أمس الإثنين.

وقبل جولة واحدة من ختام دور المجموعات ضمن العين، الذي خسر نهائي دوري الأبطال العام الماضي، الظهور في الدور التالي بعد فوزه خارج الأرض 3-صفر على ذوب آهان الإيراني بعد تألق عموري وعيسى.

وسجل عموري هدفا وصنع آخر بينما حصل الحارس عيسى على جائزة أفضل لاعب بالمباراة بعدما منع العديد من فرص الفريق الإيراني كما تصدى لركلة جزاء كادت ستمنح زوب آهان التعادل 1-1 بالشوط الأول.

ونقل حساب العين على تويتر عن ماميتش قوله “الزعيم لم يقدم أداء جيدا ولكنه حقق الفوز وحصد العلامة الكاملة والحارس خالد عيسى صنع الفارق.”

وأضاف مدرب النصر السعودي السابق “أداء العين في المباريات السابقة كان أفضل إلا أنه لم يحصد الفوز وهذه حلاوة كرة القدم.”

ويتصدر العين المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط من خمس مباريات وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي السعودي ونقطتين عن زوب آهان لكنه حسم التأهل في ظل اصطدام صاحبي المركزين الثاني والثالث معا في الجولة الأخيرة. ويتذيل بونيودكور الأوزبكي المجموعة بثلاث نقاط ولا يملك أي فرصة في تغيير مركزه.

وقال ماميتش “كل الفريق في حاجة للعب بأداء عمر عبد الرحمن وأشكر النادي لاحتفاظه بهذا اللاعب في صفوف الفريق.”

وأضاف “اللاعب إسماعيل أحمد أدى مباراة جيدة رغم أنه لعب وهو يعاني من إصابة بالإضافة إلى نزلة برد إلا أنه فضل المشاركة في المباراة.”

وسيختتم العين مشواره في دور المجموعات باللعب على أرضه مع بونيودكور وربما يحتاج إلى الفوز للبقاء في الصدارة.

وقال يوسف أحمد مهاجم العين “دخلنا المباراة وكنا ندرك المطلوب منا وأعتقد أن تألق جميع اللاعبين والحارس خالد عيسى وإمكانيات عموري أحدثت الفارق.”

وأضاف “أشكر المدرب على منحي الثقة وهذا يعزز من شعوري بالمسؤولية وتمنحني الدافع المطلوب لتقديم الأداء القوي الذي يجعلني دائما على قدر الثقة.”