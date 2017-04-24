خسارة مفاجئة للأهلي السعودي أمام بونيودكور بدوري أبطال آسيا

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

تلقى الأهلي السعودي خسارة مفاجئة 2/0 أمام مضيفه بونيودكور الأوزبكي هي الأولى له خلال 5 جولات في المجموعة الثالثة بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم الإثنين.

وتأجل حسم الأهلي لتأهله لدور الـ 16 بعد تجمد رصيده عند 8 نقاط في الصدارة التي قد يفقدها عقب مباراة زوب آهن الإيراني والعين الإماراتي في وقت لاحق اليوم.

ويحتل الفريق الإيراني المركز الثاني بـ 7 نقاط متقدمًا بنقطة واحدة عن العين.

وحسم صاحب الأرض فوزه بواقع هدف في كل شوط، حيث وضع إكرمغون كوميلوف بونيودكور في المقدمة بعد 8 دقائق من البداية بضربة رأس رائعة سكنت شباك ياسر المسيليم.

وعزز إلدور شومورودوف النتيجة عندما أحسن استقبال تمريرة عرضية على صدره وسدد مباشرة في الشباك من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54.