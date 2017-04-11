التعاون السعودي يسقط في فخ الخسارة أمام الأهلي الإماراتي

المصدر: الرياض – إرم نيوز

سقط فريق التعاون السعودي في فخ الخسارة أمام ضيفه الأهلي الإماراتي 1 / 3، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تعادل نادي لوكوموتيف الأوزبكي مع ضيفه الاستقلال الإيراني 1-1.

وأنهى الأهلي الإماراتي الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين سجلهما ماخيتي ديوب وايفرتون ريبيرو في الدقيقتين 37 والأخيرة من الشوط الأول على الترتيب.

وكان بإمكان “التعاون” أن يقلّص الفارق في الدقيقة 44 لكن جهاد الحسين أضاع ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أضاف ماخيتي ديوب الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 59 قبل أن يقلّص التعاون الفارق بهدف سجله الحسن ندياي من ركلة جزاء في الدقيقة 63

وفي المباراة الثانية تعادل نادي لوكوموتيف الأوزبكي مع ضيفه الاستقلال الإيراني 1 / .1

وتقدّم لوكوموتيف في الشوط الأول عبر هدف مارات بيكماييف في الدقيقة 13، ولكن الاستقلال أدرك التعادل في الدقيقة 87 عن طريق كافيه رضائي.

وتصدّر الأهلي الإماراتي المجموعة برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف أمام الاستقلال الذي احتل المركز الثاني، فيما جاء التعاون في المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف أمام لوكوموتيف صاحب المركز الرابع الأخير.