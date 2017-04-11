العين الإماراتي يتعادل مع الأهلي السعودي في مباراة مثيرة بدوري أبطال آسيا

المصدر: أبوظبي – إرم نيوز

خيّم التعادل الإيجابي 2-2 على مباراة العين الإماراتي مع ضيفه أهلي جدة السعودي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز ذوب أهن أصفهان الإيراني على ضيفه بونيودكور الأوزبكي 2-1.

ويتصدّر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد ثماني نقاط يليه “ذوب آهن” في المركز الثاني بسبع نقاط ثم العين في المركز الثالث برصيد ست نقاط وأخيرًا بونيودكور في المركز الرابع الأخير بلا رصيد من النقاط.

وعلى استاد هزاع بن زايد، تقدّم إسماعيل أحمد بهدف للعين بعد مرور ست دقائق من بداية المباراة ثم تعادل المهاجم السوري عمر السومة للأهلي في الدقيقة 43.

ولكن قبل سبع دقائق من نهاية المباراة حصل العين على ضربة جزاء سجل منها عمر عبد الرحمن عموري الهدف الثاني للفريق الإماراتي.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة سجل السومة الهدف الثاني له ولفريقه عبر تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، معلنًا الهدف رقم 102 له مع أهلي جدة على مستوى جميع المسابقات.

والتقى الفريقان ثلاث مرات قبل ذلك في دوري أبطال آسيا، حيث فاز العين في مباراتين، وتعادل الفريقان مرة واحدة بنتيجة 2-2 في 13 آذار/مارس الماضي في جدة.

ويحتل العين المركز الثالث في الدوري الإماراتي بفارق عشر نقاط خلف الجزيرة المتصدر وبفارق الأهداف فقط خلف الأهلي الوصيف.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري السعودي بفارق 11 نقطة خلف الهلال المتصدر وبفارق نقطة واحدة خلف النصر الوصيف.