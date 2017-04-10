لماذا أطلق السعوديون على مسرح مباراة الهلال والوحدة “الملعب الصابوني”؟

المصدر: إرم نيوز

شهد موقع التواصل الاجتماعي موجة سخرية واسعة من جماهير الكرة السعودية بسبب سوء أرضية ملعب فيصل بن فهد فيصل بن فهد الذي استضاف مباراة الهلال أمام الوحدة الإماراتي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وظهرت أرضية الملعب بشكل سيئ للغاية وتسببت بانزلاق اللاعبين في العديد من المواقف، وكان من بينهم قائد الهلال ياسر القحطاني الذي فقد توازنه في احدى الكرات ليسقط أرضًا بعد مرور نحو 20 دقيقة ليخرج مصابًا نتيجة ذلك.

وأطلق مغردون في “تويتر” على أرضية استاد فيصل بن فهد “الملعب الصابوني” وسخروا من أرضيته السيئة مستغربين من ظهورها بهذا الشكل رغم أهمية المباراة وقيمة البطولة التي تقام فيها.

وظهرت آثار الأرضية السيئة على مجريات اللقاء بشكل كبير، فبالإضافة لإصابة القحطاني انزلق العديد من اللاعبين وكادوا أن يتعرضوا لإصابات، كما أهدر بعضهم فرصًا سهلة للتسجيل نتيجة عدم قدرتهم على التحكم بالكرة.

وشهدت المباراة فوز الهلال على الوحدة بهدف دون رد سجله البرازيلي كارلوس إدواردو من ضربة جزاء في الدقيقة 22 ليعتلي الزعيم صدارة المجموعة الرابعة في البطولة.

ورفع الهلال رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة وظل الوحدة في المركز الأخير بنقطة واحدة.

لقطة إصابة ياسر القحطاني كاملة HD pic.twitter.com/Fy6tvwVeMO — أهداف كرة القدم (@Almoj_Media) ١٠ أبريل، ٢٠١٧

فقد #الهلال قائده وكادَ أن يخسر المباراة والصدارة وابرز نجومه بسبب#الملعب_الصابوني ..!! — محمد الجعملي (@mo_gamli) ١٠ أبريل، ٢٠١٧

على بالي هطلت أمطار غزيرة على الرياض اثرت بملعب المباراة واذا بادارة ملعب الملز تغرقه بفيضان من الماء لانعلم من وجههم بذلك!#الملعب_الصابوني — محمد الجعملي (@mo_gamli) ١٠ أبريل، ٢٠١٧

@ph_moh_alhazmi @A0500A50 لاتنسى تشكر ادارة ملعب فيصل بن فهد على الملعب الصابوني لهذي المباراة .وعلى اصابات اللاعبين pic.twitter.com/XOJzsJ4R0T — فقروس (@_faisal44_) ١٠ أبريل، ٢٠١٧

#الهلال_الوحده الحمدلله فزنا في الملعب الصابوني اليوم وتصدرنا المجموعة الف مبروك يازعماء مبروك لوجه السعد الامير نواف يستاهل كل خير — محمد بن ابراهيم (@hmoood001) ١٠ أبريل، ٢٠١٧