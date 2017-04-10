نادي الهلال السعودي يقتنص فوزًا ثمينًا من الوحدة الإماراتي في أبطال آسيا

المصدر: الرياض - إرم نيوز

اعتلى الهلال السعودي صدارة المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه الوحدة الإماراتي 1/0 اليوم الإثنين في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه البرازيلي كارلوس إدواردو الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 22.

وتصدى عبدالله المعيوف حارس الهلال لضربة جزاء سددها سبيستيان تيغالي في الدقيقة 42.

ورفع الهلال رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة وظل الوحدة في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وفي الدقائق الأولى من المباراة، أنقذ الحارس عبدالله المعيوف مرمى الهلال من هدف مؤكد وتصدى ببراعة لتسديدة صاروخية من أحمد الأكبري.

وتسبب حارس الوحدة راشد علي السويدي بركلة جزاء للهلال في الدقيقة 22 بعد عرقلته لليو بوناتيني ليسجل منها البرازيلي كارلوس إدواردو هدف التقدم للفريق السعودي.

وكاد عمر خربين أن يحرز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 38 عبر تسديدة زاحفة، لكن راشد علي حارس الوحدة أبعد الكرة بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.

وحصل الوحدة على ضربة جزاء قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول بعد أن لمست الكرة يد المدافع عبدالملك الخيبري، لكن المعيوف تصدى لضربة الجزاء التي نفذها سبيستيان تيغالي.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول كان بمقدور خربين تسجيل الهدف الثاني، لكن حارس الوحدة تصدى لتسديدته الزاحفة ببراعة.

ومع بداية الشوط الثاني كاد إدواردو أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه عبر تسديدة بعيدة المدى ولكن راشد علي حارس الوحدة أبعد الكرة بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.

وأنقذ المعيوف مرمى الهلال من هدف مؤكد في الدقيقة 58 وتصدى بمهارة شديدة لضربة رأس قوية من سبيستيان تيغالي.

وتعاطف القائم الأيمن لمرمى الوحدة مع راشد عيد وتصدى لتسديدة صاروخية من عمر خربين.

وكان بمقدور سالم الدوسري أن يضيف الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 72 عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن الكرة مرت مباشرة من فوق المرمى.

وأهدر خربين فرصة ذهبية للهلال قبل 5 دقائق من النهاية بعدما تلاعب بدفاع الوحدة لكنه سدد خارج الملعب بدلًا من التسديد في المرمى الخالي.

من ناحية أخرى، أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها ياسر القحطاني قائد الهلال بعد المباراة تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، ليغيب بذلك 3 أسابيع عن الفريق.

وتعرض القحطاني في بداية المباراة أمام الوحدة الإماراتي للإصابة، ليغادر أرض الملعب ويشارك بدلًا منه السوري عمر خريبين.