الجزيرة الإماراتي يحصد أول نقطة في دوري أبطال آسيا

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

تعادل نادي الجزيرة الإماراتي مع ضيفه الفتح السعودي سلبيًا، اليوم الإثنين، على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقدّم الجزيرة مستوى أفضل من المباريات السابقة، حيث سيطر على مجريات اللعب ولاحت له أكثر من فرصة للتسجيل لكنه عجز عن استغلالها.

ويتصدر لخويا القطري المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط مقابل 7 نقاط لاستقلال خوزستان الإيراني و5 نقاط للفتح ونقطة واحدة للجزيرة في المركز الأخير.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 25 أبريل الجاري، حيث يلتقي الفتح مع استقلال خوزستان على ستاد سحيم بن حمد في الدوحة، والجزيرة مع لخويا على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16 الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال شهر مايو المقبل.