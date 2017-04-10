الريان القطري يعود بتعادل ثمين مع بيروزي الإيراني بأبطال آسيا

المصدر: طهران - إرم نيوز

عاد الريان القطري من العاصمة الإيرانية طهران بتعادل ثمين مع بيروزي الإيراني في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد آزادي، لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا.

وفشل أصحاب الأرض في فك الطلاسم الدفاعية للريان، في حين أضاع لاعبو الأخيرعدة فرص خطيرة سنحت لهم لهز الشباك.

كما أضاع مهدي طارمي لاعب بيروزي ضربة جزاء احتسبت لصالح فريقه في الدقيقة 44 من زمن أحداث اللقاء.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع الريان رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة مقابل 5 نقاط لبيروزي في المركز الثالث.

وسجل نام تاي هي هدفًا وتسبب في فوز لخويا 2/1 على ضيفه استقلال خوزستان الإيراني لينتزع صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا.

وانتزع لخويا صدارة المجموعة الثانية من استقلال بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط بفارق نقطة واحدة عن منافسه الإيراني الذي تراجع للمركز الثاني.

كان نام سجل هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع في الفوز 2/1 على الأهلي ليتوَّج لخويا بالدوري المحلي قبل جولة واحدة على نهايته.

كانت البداية صادمة في الدوحة عندما تقدم الفريق الزائر عبر الكاميروني ألويس نونغ من استغلال لأخطاء فادحة في دفاع بطل قطر في الدقيقة 9.

لكن الكوري الجنوبي نام سدد كرة رائعة من على حافة منطقة الجزاء ليدرك التعادل في الدقيقة 35.

وبعد 8 دقائق سدد نام كرة عرضية ارتدت من الحارس لتصطدم بمعز علي ليأتي الهدف الثاني للخويا.

وعجز لخويا عن تسجيل هدف ثالث في الشوط الثاني بعدما أهدر معز علي بعض الفرص الخطيرة قبل النهاية.

ويلعب حاليًا الجزيرة الإماراتي متذيل الترتيب دون نقاط مع ضيفه الفتح السعودي صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط.