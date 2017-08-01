رئيس بروسيا دورتموند: نحلم بالهدوء بعد موسم عصيب

يدخل بروسيا دورتموند الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) على أمل الوصول إلى فترة أكبر من الاستقرار، بعد فترة من الاضطراب في النصف الأول من العام أدت في النهاية لرحيل المدرب توماس توشيل.

وقال هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء، على هامش معسكر الفريق في سويسرا: “عندما ننظر إلى الفترة الممتدة بين الأعوام الثمانية إلى العشرة الماضية بالتأكيد العام الماضي كان الأصعب علينا جميعًا”.

وأضاف:”أعتقد بصورة خاصة أن الأحداث التي جرت في النصف الماضي من العام أثرت حقًا على جميع المعنيين”.

الخلافات بين توشيل وإدارة النادي تصاعدت بعد مواجهة الفريق مع موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا في اليوم التالي لانفجار عدة قنابل بالقرب من حافلة الفريق.

كما تعرّض دورتموند لعقوبة غلق المدرج الجنوبي لملعب الفريق بعد وقوع أحداث شغب في المباراة أمام لايبزيج، كما خسر الفريق جهود لاعب وسطه ماريو جويتزه بسبب اضطراب في التمثيل الغذائي في شباط/فبراير الماضي.

وتلقى فاتسكه قدرًا هائلًا من الانتقادات في الخلاف الذي نشب مع توشيل الذي رحل عن الفريق بعد ثلاثة أيام من قيادته لتحقيق أول لقب له في خمسة أعوام والفوز بلقب كأس ألمانيا.

قرار فك الارتباط مع توشيل الذي خلف يورجن كلوب في تدريب النادي، جاء من خلال مجلس الإدارة وبدعم من مدير الكرة مايكل زورك ورئيس النادي رينهارد راوبول.

ولكن فاتسكه يرى أنه من منظور الأزمة المتصاعدة التي تولدت من رحيل توشيل، فإنه كان من الأفضل بالنسبة له أن يبقى بعيدًا عن الأضواء.

وقال فاتسكه: “في المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي، فإن الكثيرين وضعوا نصب تركيزهم على شخصي في الأزمة مع توشيل، رغم أن كل المعنيين بفريق بروسيا دورتموند كانوا يشتركون في نفس وجهة النظر، خلال تلك الفترة لم أقم بأي مقابلات صحفية وانسحبت في هدوء”.

والآن بعد قدوم بيتر بوش المدرب السابق لأياكس أمستردام الهولندي، فإن فاتسكه /58 عامًا/ يأمل أن تكون أزمات الماضي القريب قد انتهت في ظل مساعي دورتموند لوقف هيمنة بايرن ميونخ بطل البوندسليغا، علمًا بأن الفريقين سيلتقيان يوم السبت المقبل في كأس السوبر الألماني.

وأشار فاتسكه إلى أن “بوش لديه عزيمة قوية، وأفكار واضحة حول الطريقة التي يرغب في تطبيقها مع الفريق”.

الصراع على قمة البوندسليغا يبقى قويًا، وفقًا لفاتسكه، حيث إن فرقًا مثل باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنغلادباخ وشالكه تمثل مصدر تهديد بما أن تركيزها الكلي ينصب على المسابقة المحلية.

وأكد فاتسكه “بايرن ولايبزيغ يتمتعان بالقوة على أي حال، وفي ظل وجود هوفنهايم سنرى كيف سيتعاملون بالمشاركة الثنائية في البوندسليغا ودوري أبطال أوروبا”.

كما ينبغي على دورتموند أن يعوض خسائره من الإصابات في بداية الموسم ويتعلق الأمر بماركو ريوس ورافاييل جيريرو وجولين فيل ولكن غوتزه يؤدي بشكل جيد في التدريبات.

وأوضح فاتسكه “إنه مصدر سعادة كبير رؤية غوتزه في الملعب مجددًا، في وجود ماريو تشعر بأنه متحرر لأنه تحسن بشكل كبير”.

وتابع: “كما أن هناك شعورًا بأنه (غوتزه) يلعب دورًا مهمًا في خطة المدرب، هذا أمر جيد لماريو، إنه في حالة استرخاء تام لكنه أيضًا في حالة من التركيز التام”.

واستبعد فاتسكه إمكانية انتقال المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ إلى الصين في نهاية العام.

وأشار: “واثقون من أنه سيلعب في صفوف بروسيا دورتموند هذا الموسم”.

وأثيرت تكهنات واسعة حول مصير أوباميانغ قبل بداية الموسم، كما يتواصل الحديث عن إمكانية رحيله عن دورتموند في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومنح دورتموند مهلة للأندية الراغبة في التعاقد مع المهاجم الغابوني، لكن المهلة انتهت قبل أسابيع عدة دون حدوث جديد.