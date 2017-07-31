جاكسون مارتينيز ينشر مقطع فيديو مروعًا بعد إجرائه عملية جراحية (شاهد)

نشر المهاجم البرتغالي جاكسون مارتينيز مقطع فيديو مروعًا بعد إجرائه عملية جراحية في الكاحل.

وخضع اللاعب البالغ عمره 30 عامًا لعملية جراحية في كاحله الأيسر.

ونشر اللاعب السابق لبورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني صورًا لكاحله على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

وقال مارتينيز: “في المواقف الصعبة، لا تشكُ، اُشكر الله ولا تتوقف، واصل المثابرة”.

وانتقل مارتينيز من بورتو إلى أتلتيكو مدريد العام 2015 بعد أن سجل 67 هدفًا في 90 مباراة للنادي البرتغالي.

لكنه لعب 15 مرة فقط لأتلتيكو مدريد، قبل أن ينتقل إلى قوانغتشو إيفرغراند الصيني الموسم الماضي مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني.