جاكسون مارتينيز ينشر مقطع فيديو مروعًا بعد إجرائه عملية جراحية (شاهد)

En las situaciones difíciles, no te quejes, da gracias a Dios y no te detengas, continúa perseverando, continúa luchando, no te quedes mirando lo de otros y disfruta lo muy poco o lo mucho que tienes, vive con la realidad de que todo pasa. Quieres conocer la felicidad no temporal?-Solo En Dios la podrás encontrar. #dandograciasaDiosportodo #FortalecidoenDios #tamoaí #2doROUNDdureloquedure????????

A post shared by Jackson Martinez (@j.martinezofficial) on Jul 30, 2017 at 6:29am PDT