بايرن ميونخ يعيّن لاعبه السابق في منصب مدير الكرة

أعلن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) اليوم الإثنين تعيين لاعبه السابق حسن صالحميدزيتش في منصب مدير الكرة.

وكان المنصب قد ظل شاغرًا منذ أن رحل عنه لاعب المنتخب الألماني السابق ماتياس سامر قبل عام واحد.

وجرى تعيين صالحميدزيتش في المنصب بعقد يستمر حتى نهاية يونيو عام 2020.

وخاض صالحميدزيتش (40 عامًا) لاعب منتخب البوسنة والهرسك السابق، 234 مباراة بقميص بايرن ميونخ بين عامي 1998 و2007، وتُوَّج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2001، وانتقل بعدها إلى يوفنتوس الإيطالي.

كذلك تُوِّج صالحميدزيتش مع بايرن ميونخ بلقب البوندسليغا 6 مرات وكاس ألمانيا 4 مرات.

وفي وقت سابق من العام الجاري، تم تعيين صالحميدزيتش إلى جانب جيوفاني إلبير وبيكسنتي ليزارازو، سفراء للعلامة التجارية لبايرن ميونخ.

وقال أولي هوينيس رئيس نادي بايرن ميونخ “إنه يعرف بايرن ميونخ داخليًا بشكل كبير. نحن واثقون من أننا وجدنا الرجل الذي كنا نبحث عنه منذ فترة طويلة”.

وقال صالحميدزيتش ، الذي كان قد انضم إلى بايرن ميونخ بعد اللعب 3 أعوام لفريق هامبورغ، “عندما بدأ (الرئيس التنفيذي) كارل هاينز رومينيغه وأولي هوينيس الحديث معي، كان الأمر واضحًا بالنسبة لي على الفور”.

وأضاف “أول ما سأعمل من أجله هو اللاعبون. لدينا واحد من أفضل الفرق في العالم وواحد من أبرز المدربين في العالم (كارلو أنشيلوتي)”.

ومنذ رحيل سامر عن منصب مدير الكرة الذي شغله طوال 4 أعوام، في يوليو من العام الماضي بدأ بايرن ميونخ البحث عن مدير كرة جديد.

وكان فيليب لام، قائد الفريق السابق والذي اعتزل اللعب في نهاية الموسم الماضي ، قد رفض تولي المنصب في فبراير الماضي.

وكانت تقارير إعلامية ألمانية قد ذكرت أن من بين المرشحين للمنصب، ماكس إبيرل، الذي يتولى منصب مدير الكرة بنادي بروسيا مونشنجلادباخ منذ عام 2008، لكن إبيرل جدد العقد مع ناديه في أبريل حتى 2022.

وذكرت تقارير إعلامية أيضًا أن قائمة المرشحين كانت تضم أوليفر كان ومارك فان بوميل وميروسلاف كلوزة.