إقالة رئيسي اتحاد الملاكمة وكرة اليد في إيران

أقال وزير الشباب والرياضة الإيراني، مسعود سلطاني فر، اليوم الإثنين، رئيس اتحاد الملاكمة، أحمد ناطق نوري، ورئيس اتحاد كرة اليد، علي رضا رحيمي، بسبب ملفات فساد مالي موجودة بين الاتحادين.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن وزير الشباب والرياضة أقال وزير اتحاد كرة اليد علي رضا رحيمي بسبب اختفاء 3 مليارات تومان داخل الاتحاد، منوهة إلى أنه شكّل لجنة لدراسة أسباب اختفاء هذه الأموال.

ونقلت وكالة أنباء “الرياضة الإيرانية” عن مصدر مطلع في وزارة الشباب والرياضة قوله: “فضلًا عن اختفاء 3 مليارات تومان (920 ألف دولار) هناك 61 ألف دولار من الديون الخارجية لم يقم علي رضا رحيمي بتسديدها”.

وقال رحيمي: “لا أريد أن أتحدث عن سبب هذا القرار، ولكن في الحقيقة في الأشهر القليلة الماضية وبعد تولي منصب رئيس اتحاد كرة اليد لمدة 5 سنوات على التوالي، لم أتمكن من حل مشاكل الاتحاد”.

ولم تكشف وسائل إعلام الرياضة الإيرانية أسباب إقالة رئيس اتحاد كرة الملاكمة “أحمد ناطق نوري، في حين رجحت مصادر صحفية وجود ملفات فساد مالي داخل اتحاد الملاكمة.

،وأحمد ناطق نوري هو شقيق السياسي البارز عن التيار الأصولي المعتدل، علي أكبر ناطق نوري رئيس الرقابة والتفتيش في مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، وعضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وتولى أحمد ناطق نوري منصب رئيس اتحاد الملاكمة منذ عام 1989 بعد تأسيسه في إيران.