اعتزال يوسين بولت.. جيد لمنافسيه سيئ لألعاب القوى

سيشعر منافسو يوسين بولت لمرة واحدة بسعادة وهم يشاهدون رحيل عدّاء سيطر على عالم سباقات السرعة في ألعاب القوى في آخر عقد من الزمن لكن الرياضة ستصبح أقل حماسًا وهي تودع العداء الجاميكي.

وسيطر بولت على لقبي 100 و200 متر في آخر 3 دورات أولمبية ولو لم يستبعد من نهائي 100 متر في دايغو لكان العداء البالغ عمره 30 عامًا كرر الأمر نفسه في آخر 4 بطولات للعالم.

وفي عصر اُبتليت فيه الرياضة بفضائح المنشطات حمل العدّاء الجاميكي الرياضة على كتفيه لكن عهده سينتهي عندما يعتزل في الشهر المقبل بعد نهاية بطولة العالم ليفتح الباب أمام آخرين يحلمون بالصعود لقمة منصة التتويج.

وأيّا كان الذي سيأخذ مكانه أعلى منصة التتويج في لندن أو بعدها فإن الكندي آندريه دي جراسي الحاصل على ميدالية في الأولمبياد يبدو هو من يتصدر قائمة المرشحين.

وقال جاستن جاتلين الفائز بذهبية أولمبياد 2004 وبالفضية في العام الماضي في ريو خلف بولت لرويترز (دي جراسي) يظهر عندما تكون الأمور مهمة. هذه بصمة العدّائين المخضرمين. حتى وإن لم يمض الكثير من الوقت على وجوده في الرياضة”.

وتملك جنوب أفريقيا جيلًا جديدًا من العدائين البارزين يتقدمهم اكاني سيمبيني وثاندو روتو رغم أن إقامة البطولة الوطنية في مارس الماضي ربما تمنعهم من تقديم أداء قوي مرتين في موسم واحد ما قد يؤثر على فرصهم في لندن.

وقال أتو بولدون بطل العالم السابق في سباق 200 متر لرويترز: “من الصعب أن تقدم أداءً قويًّا في مارس وتصل إلى أعلى مستوى في بطولتك الوطنية وتستطيع تكرار المستوى نفسه في منتصف أغسطس”.

وربما يظل الباب مفتوحًا لأمريكا التي تملك تاريخًا كبيرًا في سباقات السرعة لكنها تراجعت طوال عقد من الزمن بعد سقوط جاتلين وتايسون جاي في اختبارات منشطات.

لكن كريستيان كولمان وضع نفسه على الخريطة عندما حقق 9.82 ثانية وهو الأسرع هذا العام خلال البطولة الأمريكية للجامعات فيما نال تريفون بروميل برونزية بطولة العالم قبل عامين وهو بعمر 20 عامًا فقط.

شيء استثنائي

لكن اقتراب أي عدّاء من معادلة سيطرة بولت أو شخصيته الساحرة هو أمر مختلف.

وقال مايكل جونسون البطل الأولمبي السابق لسباقي 200 و400 متر: “تتمنى وجود عدّاء يسيطر على الأمور لكن لا أحد يفعل ذلك”.

وأضاف العدّاء الأمريكي لرويترز: “تتمنى وجود عدّاء له شخصية متميزة.

“منذ رحيلي عن ألعاب القوى بدا أنه لن يظهر أي عداء يفعل ذلك. مرت 8 أعوام قبل أن يقتحم بولت المشهد”.

ويشعر بولت أن الرياضة بحاجة إلى العمل بقوة على تسويق نفسها أكثر من اقتحام “بولت الجديد” للمشهد.

وقال: “لا أعتقد أن الرياضة يجب أن تعتمد على ذلك. لو أرادت الاتحادات عدم تسويق الرياضة نفسها وانتظار رياضي ملفت للنظر فسيكون الأمر صعبًا للغاية”.

وتابع: “أمامنا رياضة رائعة للغاية لو قمنا بتسويقها لكن هذا بحاجة إلى بعض العمل. الأمر ليس سهلًا”.