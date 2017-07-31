صفقة مانشستر يونايتد الجديدة مهددة بالفشل.. تعرّف على السبب

أصبحت صفقة انضمام الإيفواري سيرج أورييه، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، مهددة بالفشل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ذا صن”، فإن اللاعب اتفق مع النادي الإنجليزي على جيع تفاصيل تعاقده، ولكن يتبقى أمامه عقبة كبيرة، وهي صدور قرار سابق بمنعه من دخول لندن.

وأشارت الصحيفة إلى أن أورييه، اعتدى على ضابط شرطة بفرنسا، ولذلك حرمته سلطات المملكة المتحدة من دخول لندن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لخوض مباراة ضد آرسنال الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب طعن على منعه من دخول بريطانيا، وهناك جلسة استماع في قضيته يوم 7 أغسطس/آب المقبل.

وكان باريس سان جيرمان، طلب من اللاعب البحث عن فريق جديد، بعد التوقيع مع البرازيلي داني ألفيس.

وواجه أورييه، الموسم قبل الماضي، أزمة في باريس سان جيرمان، حينما انتقد المدرب السابق، لوران بلان، مما دفع النادي للتخطيط لفسخ عقده، ولكنه خرج واعتذر على القناة الرسمية للنادي الفرنسي، لتتحول العقوبة إلى غرامة وإبعاد عن معسكر الفريق.