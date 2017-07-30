أجمل هدف عكسي يمكن مشاهدته (فيديو)

قد لا يستمر تصدر الفرنسي جيوفري كوندوغبيا لاعب إنتر ميلان عناوين الصحف بفضل هدفه الرائع الذي سجّله في مرماه خلال مباراة ودية أمام تشيلسي بعد تسجيل أحد لاعبي إيبار الإسباني هدفًا مشابهًا في مرمى فريقه.

وسينافس خوسيه أنخيل كوندوغبيا على لقب صاحب أفضل هدف في مرماه بعدما تلقى تمريرة زميله الحارس أسيير ريسغو من الملعب في مباراة ودية أمام شالكة الألماني خلال معسكر الفريقين في النمسا ليعيدها لزميله رائعة لكن في الشباك، ليفوز شالكة 1/0.

وكان كوندوغبيا قد سجل هدفًا تاريخيًا وغريبًا في شباك فريقه إنتر ميلان خلال مواجهة تشيلسي أمس السبت، عندما حاول إعادة الكرة لحارسه بعد الضغط عليه من أحد لاعبي تشيلسي ليلعبها بقوة داخل الشباك.

ولم يستطع دانييل باديلي حارس مرمى إنتر ميلان اللحاق بالكرة التي سددها كوندوغبيا بيسراه، ليكتفي بالنظر لها وهي تعانق شباكه متعجبًا من تصرف زميله.