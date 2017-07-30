سيباستيان فيتل يتوّج بلقب سباق جائزة المجر لفورمولا-1

تُوِّج الألماني سيباستيان فيتل سائق فريق فيراري اليوم الأحد بلقب سباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

وبدأ فيتل السباق من مركز الانطلاق الأول وفرض هيمنته منذ البداية لينهي السباق متقدمًا على الفنلندي كيمي رايكونن زميله في فيراري.

وجرى السباق على مضمار “هانغارورينغ” في بودابست والبالغ طوله 4.381 كيلومتر، علمًا بأنه السباق الحادي عشر من بين 20 سباقًا في البطولة بالموسم الحالي.

ودخل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس في صراع قوي مع ثنائي فيراري لكنه توقف عن ملاحقتهما بعد مرور أول 20 لفة من عمر السباق.

وحل هاميلتون في المركز الرابع في سباق اليوم خلف زميله الفنلندي فالتيري بوتاس الذي جاء في المركز الثالث.

وحل الهولندي ماكس فيرستابن في المركز الخامس يليه الإسباني فرناندو ألونسو سائق مكلارين في المركز السادس ثم كارلوس ساينز سائق تورو روسو في المركز السابع يليه سيرخيو بيريز سائق فورس آنديا في المركز الثامن ثم زميله إستيبان أوكون في المركز التاسع وأخيرًا ستوفل فاندورني سائق فورس آنديا في المركز العاشر.

وحقق فيتيل فوزه الـ 46 في مسيرته في فورمولا 1 وعزز موقعه في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 14 نقطة عن هاميلتون.

واستعاد فيتيل توازنه بعد فترة من التراجع عقب استحواذه على أحد المركزين الأول والثاني في كل من السباقات الستة الأولى في البطولة هذا الموسم، لكنه في السباقات الأربعة التالية، لم يحقق أي انتصار كما غاب عن منصة التتويج بالمراكز الثلاثة الأولى في 3 من هذه السباقات الأربعة.