داني ألفيس يقود سان جيرمان للتتويج بكأس السوبر الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي

المصدر: نورالدين ميفراني ود ب أ - إرم نيوز

قاد المدافع البرازيلي الدولي داني ألفيس فريقه الجديد باريس سان جيرمان للتتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي، للمرة الخامسة على التوالي والسابعة في تاريخه عبر الفوز على مضيفه موناكو 2 /1، أمس السبت.

وسجل ألفيس هدفا وصنع آخر ليستهل مشواره الرسمي مع الفريق بالتتويج بلقب الكأس عقب انضمامه في وقت سابق من الشهر الجاري إلى سان جيرمان عقب فسخ عقده مع يوفنتوس الإيطالي.

وتقدم جبريل سيدبي بهدف لموناكو في الدقيقة 30، ولكن ألفيس رد بهدف التعادل لسان جيرمان في الدقيقة الـ 51 ثم صنع هدف الفوز لزميله أدريان رابيو في الدقيقة الـ 63.

وتوج سان جيرمان بلقبه الثالث في 2017 بعدما حصد لقب كأس فرنسا على حساب آنجيه بنتيجة 1/صفر بجانب فوزه بلقب كأس الرابطة الفرنسية على حساب موناكو بنتيجة 4 /1.

وحصد سان جيرمان لقب كأس السوبر للمرة الخامسة على التوالي والسابعة في تاريخه بعد أن فاز باللقب ست مرات من قبل في أعوام 1995 و1998 و2013 و2014 و2015 و2016.

واكتفى موناكو بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي وفشل في حصد لقبه الخامس في كأس السوبر بعد أن سبق له الفوز باللقب في أربع مرات من قبل في أعوام 1961 و1985 و1997 و2000.

وينفرد أولمبيك ليون بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس السوبر برصيد ثماني كؤوس حصدها في أعوام 1973 و2002 و2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2012.

وواصل النجم البرازيلي داني ألفيس هوايته في الفوز بالألقاب أينما حل كلاعب ومنذ بداية مشواره برفقة فريقه البرازيلي باهيا موسم 2001-2002 الذي توج معه بلقبي بطولة ولاية باهيا لكرة القدم وكأس شمال شرق البرازيل.

وانتقل ألفيس نحو أوروبا سريعا بعد موسم واحد برفقة فريقه البرازيلي ليفوز بـ31 لقبا جديدا برفقة فرق إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وحاليا باريس سان جيرمان ليرفع عدد ألقابه برفقة الأندية لـ33 لقبا.

ولعب ألفيس لفريق إشبيلية 6 مواسم ما بين 2002 و2008 فاز خلالها بـ5 ألقاب وهي لقبان للدوري الأوروبي ولقب للسوبر الأوروبي ولقب لكأس إسبانيا ولقب للسوبر الإسباني.

وجاءت أفضل مسيرة في تاريخه برفقة برشلونة الذي لعب في صفوفه 8 مواسم من 2008 إلى 2016 فاز خلالها بـ23 لقبا وهي 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و3 في السوبر الأوروبي و3 في كأس العالم للأندية و6 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لكأس ملك إسبانيا و4 ألقاب للسوبر الإسباني.

وبرفقة يوفنتوس الموسم الماضي توج بلقبي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما فاز ألفيس بلقب كأس العالم للشباب برفقة منتخب البرازيل لتحت 20 سنة وكوبا أمريكا وكأس القارات برفقة منتخب البرازيل الأول وهما المنتخبان الوحيدان اللذان مثلهما في البرازيل، حيث لم يلعب مع منتخبات الناشئين ولا المنتخب الأولمبي ليكون المدافع البالغ من العمر 34 عاما فاز بـ36 لقبا مع كل الفرق والمنتخبات التي لعب في صفوفها.