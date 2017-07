داني ألفيس يقود سان جيرمان للتتويج بكأس السوبر الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي

قاد المدافع البرازيلي الدولي داني ألفيس فريقه الجديد باريس سان جيرمان للتتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي، للمرة الخامسة على التوالي والسابعة في تاريخه عبر الفوز على مضيفه موناكو 2 /1، أمس السبت.

وسجل ألفيس هدفا وصنع آخر ليستهل مشواره الرسمي مع الفريق بالتتويج بلقب الكأس عقب انضمامه في وقت سابق من الشهر الجاري إلى سان جيرمان عقب فسخ عقده مع يوفنتوس الإيطالي.

وتقدم جبريل سيدبي بهدف لموناكو في الدقيقة 30، ولكن ألفيس رد بهدف التعادل لسان جيرمان في الدقيقة الـ 51 ثم صنع هدف الفوز لزميله أدريان رابيو في الدقيقة الـ 63.

وتوج سان جيرمان بلقبه الثالث في 2017 بعدما حصد لقب كأس فرنسا على حساب آنجيه بنتيجة 1/صفر بجانب فوزه بلقب كأس الرابطة الفرنسية على حساب موناكو بنتيجة 4 /1.

وحصد سان جيرمان لقب كأس السوبر للمرة الخامسة على التوالي والسابعة في تاريخه بعد أن فاز باللقب ست مرات من قبل في أعوام 1995 و1998 و2013 و2014 و2015 و2016.

واكتفى موناكو بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي وفشل في حصد لقبه الخامس في كأس السوبر بعد أن سبق له الفوز باللقب في أربع مرات من قبل في أعوام 1961 و1985 و1997 و2000.

وينفرد أولمبيك ليون بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس السوبر برصيد ثماني كؤوس حصدها في أعوام 1973 و2002 و2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2012.

First goal and first trophy for @DaniAlvesD2 with PSG! ???????????????? #ASMPSG #TDC2017 ???????? pic.twitter.com/8aJOYpk1d7

— PSG English (@PSG_English) July 30, 2017